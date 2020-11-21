NBA／補上3冠射手離去空缺 湖人1年360萬簽下前公鹿後衛
NBA／補上3冠射手離去空缺 湖人1年360萬簽下前公鹿後衛
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-21 08:17:57
在「聖堂射手」Danny Green離開球隊之後，洛杉磯湖人尋求一名攻守兩端皆有出色能力的鋒線來補上他的空缺，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，他們已經和公鹿後衛Wesley Matthews達成共識，後者將加盟湖人。
今年34歲的Matthews，過去打過爵士、拓荒者、獨行俠、尼克、溜馬、公鹿，生涯場均13.1分、3籃板、2.1助攻，三分球命中率38.1%，並且可以投進2.1顆三分球，投射能力相當穩健。去年他和公鹿簽下一紙一年256萬美元的合約，擔任球隊先發得分後衛，但可惜未能幫助密爾瓦基登頂。今年球季結束後，他成為自由球員，仍在追求生涯首枚冠軍戒指。
湖人上賽季一舉登頂，但季後多名功臣紛紛選擇離開球隊，由於後場指揮官Rajon Rondo可能會尋求一份薪資較為優渥的合約，因此湖人決定交易來Dennis Schroder，而此交易案中，Green作為籌碼被送走。為了不讓鋒線戰力下滑，湖人也在此交易案後使用雙年特例簽下了Matthews，合約為1年360萬美元。後者的到來剛好可以補上Green的空缺，他也是一名優秀的定點射手，雖然近年腳步移動速度開始下滑，但是防守的經驗豐富，應仍能應付一定的輪換時間。