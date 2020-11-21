美國將再對4間中企制裁 加入黑名單限制國民投資
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-21 08:55:54｜update2020-11-21 08:57:30
美國大選逐漸邁入定局，但未來美中關係走向仍未能確定，外媒報導稱，川普政府準備再新增 4 間獲解放軍支持的中國企業入黑名單，阻止對方獲得美國資金。
《路透社》引述消息人士報導，川普政府將在國防部的制裁名單中，再加多 4 間中國企業，令黑名單上的中企增至 35 間，以限制美國投資者對這些企業進行投資。美國總統川普上週剛簽署行政命令，對 31 間中國企業，以受到解放軍擁有或控制為由實施制裁，包括海康威視、華為、中國電信及中國移動等，通通榜上有名。這次新增黑名單，是白宮在短短數天內，再次向中國採取行動。
報導並指出，根據《 1999 年國防授權法》（ National Defense Authorization Act for Fiscal Year 1999 ），五角大廈需制定「由解放軍擁有或控制」的企業名單，不過有關名單在 2020 年才首次出爐。這波制裁名單最快會在當地週五公布，但也可能延至下週。雖然美國國會和政府傾向遏制部分中企進入美國市場，但這也意味著與華爾街的抗衡。然而，包含共和黨眾議員邁克·加拉格爾（ Mike Gallagher ）等人在內，都認為此舉有助於確保美國人不會在不自覺中資助（中國共產黨）主導未來技術的運動。