NBA／曾助球隊打進西決 拓荒者靠三方交易換來綠軍中鋒
NBA／曾助球隊打進西決 拓荒者靠三方交易換來綠軍中鋒
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-21 09:03:20
今年在西區首輪止步的波特蘭拓荒者，在季後的補強動作上特別積極，根據《ESPN》報導，他們在換來了Robert Covington後，今天又透過三方交易得到了曾經在球隊中效力過的土耳其中鋒Enes Kanter。
2018-19年拓荒者曾經打進過西區決賽，但上賽季由於傷兵太多，導致他們沒能發揮正常表現，在簽下「甜瓜」Carmelo Anthony後，才慢慢穩定住戰力空缺，以西區第8種子殺進到季後賽，但首輪就被湖人以1:4淘汰出局。季後拓荒者補強不手軟，先是送出2個首輪籤及Trevor Ariza得到能攻善守的Covington，今天又透過和塞爾提克及灰熊的交易，得到了Kanter來加強內線深度。
Kanter在2018-19賽季曾經短暫加盟過拓荒者，該年球隊主戰中鋒Jusuf Nurkic受傷，前者的加入補上了他空缺，結果波特蘭那一季創造驚奇，一路打到西決才敗給勇士。
去年Kanter和塞爾提克簽下2年1000萬美元的合約，但季後賽卻沒有太多表現機會，今日也成為交易主角被換回「撕裂之城」，拓荒者在這筆交易中付出了25歲的前鋒Mario Hezonja作為籌碼來得到他。另外球隊方面，塞爾提克得到了灰熊的1個首輪選秀權，；而灰熊則是得到今年在首輪第30順位被選中的新秀Desmond Bane和Hezonja。