北台灣天氣轉濕涼　新北宜蘭等3縣市發布豪、大雨特報

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北台灣天氣轉濕涼　新北宜蘭等3縣市發布豪、大雨特報

記者賴志昶／台北報導

calendar_today2020-11-21 09:21:11

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▲氣象局預估，今（21）日後東北季風影響，各地清晨低溫20至23度。（圖／NOWnews資料圖片）
中央氣象局今（21）早發布花蓮、新北發布大雨特報：另針對宜蘭發布豪雨特報。氣象局指出，受東北風影響，北部及東半部地區有降雨，其中宜蘭地區降雨較顯著；中南部地區因位於背風面受影響有限，仍是多雲到晴的天氣。
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氣象局指出，東北風影響，在迎風面的北部及東半部地區有斷斷續續的降雨，其中宜蘭地區降雨較持續、顯著，並有局部大雨或豪雨發生的機率，行經蘇花公路一帶請留意最新天氣資訊，中南部地區因位於背風面受影響有限，仍是多雲到晴的天氣。
氣象局提醒，受東北風影響，易有短時強降雨，今日宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生，新北市及花蓮縣有局部大雨發生的機率，請注意坍方及落石，低窪地區請慎防積水。

氣溫方面，氣象局預測，今日各地清晨低溫20至23度，白天桃園以北及宜蘭、花蓮高溫25至27度，新竹以南及台東28至30度。
根據環保署空氣品質預報資訊，21日東北風影響，竹苗以北地區位於迎風面，擴散條件佳；中南部地區位於下風處，污染物仍易累積，且午後中部近山區、雲嘉南及高屏地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升；西半部地區清晨及夜間時段水平及垂直擴散條件較差，須留意污染物累積情形；北部、竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖地區為「良好」等級；中部空品區及馬祖、金門地區為「普通」等級，中部近山區短時間可能達橘色提醒等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。
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