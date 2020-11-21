NBA／「魔獸」遲遲不肯續約 湖人把目光轉到前明星中鋒
NBA／「魔獸」遲遲不肯續約 湖人把目光轉到前明星中鋒
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-21 10:10:38
洛杉磯湖人究竟會不會留下「魔獸」Dwight Howard呢？目前仍然沒有定案，不過球團似乎已經開始尋找備案。《ESPN》記者Ramona Shelburne在節目中透露，球團已經開始關注前明星中鋒Marc Gasol。
35歲的Gasol靠著精湛的防守以及一手策應在聯盟中取得一席之地，他生涯曾3度成為全明星球員，獲得過1次年度最佳防守球員，2次入選最佳陣容，並且跟隨多倫多暴龍再2019-20賽季奪冠。對於湖人來說，下一季要衛冕，那他們就必須保證內線有足夠的防守能量，能留下上一季重新證明自己的Howard當然是最好，可是雙方目前仍然未能達成共識。
此前， Howard曾在自己的推特上發布訊息表示將會留隊，但不久後隨即刪除，讓人霧裡看花。根據記者Shams Charania報導，目前魔獸將會考慮所有的選擇，但還沒有達成任何協議。球員生涯已經來到黃昏的Gasol，之前曾傳出想要回到西班牙打球，不過他目前仍是自由身，湖人也把他納入爭取的目標之一。