秋鬥遊行前傳虐豬？國民黨：民進黨潑髒水
記者 陳弘志 / 台北報導
calendar_today2020-11-21 10:12:27
秋鬥遊行即將在明天22日登場，主辦單位在19日曾帶一頭台灣黑豬到凱道參加記者會，可能是環境炎熱不適與人潮眾多，黑豬當場發出淒厲哀號聲，引發虐待動物質疑。民進黨青年部點名國民黨青年部是「假愛護動物」為何不出聲譴責？國民黨青年部主任陳冠安21日認為民進黨是以動物保護之名行政治攻防之實，「真正愛動物的人，不會拿動物來潑政治髒水」。
陳冠安指出，帶黑豬到記者會的單位不是國民黨，而是民間團體，民進黨是「張飛打岳飛」，只想政治攻擊，「其實今天民間團體做的事，民進黨在2008年也同樣做過。當時王世堅和汪笨湖就帶了三隻小豬，不只貼上羞辱國家元首的字，還把小豬推入拒馬的雙層鐵絲網裡，導致小豬受傷」。陳冠安說，當時更荒唐的是，民進黨就把小豬丟在現場，只有一隻被記者和警察抓到，其他兩隻不知去向。曾經做出這麼惡劣事蹟的政黨，今天居然拿動保做政治攻擊，真是令人痛心。民進黨青年部則表示，國民黨青年部聲稱要推動動保入憲，頻頻發文主張要愛護動物，用法律保障動物安全，國民黨青年部不應對此噤聲不語。