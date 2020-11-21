NBA／「魔獸」確定離開湖人！將前往76人和Embiid合作
NBA／「魔獸」確定離開湖人！將前往76人和Embiid合作
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-21 11:01:04
之前才傳出已經和湖人達成協議續約，不過今日「魔獸」Dwight Howard被爆出確定離開洛城，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，他將和費城76人簽下合約。
76人在請來前火箭總管Daryl Morey擔任籃球事務總裁後，各種交易動作不斷，先是換來了湖人冠軍射手Danny Green，今天再簽下了Howard補強內線，對於下個賽季相當有企圖心。Howard日前才在推特發布留在湖人的訊息，當時Charania也跟進報導，不過之後發現是烏龍一場，兩人隨即都將推文感刪除，讓外界有如霧裡看花。
根據報導指出，Howard上一季重新證明自己的價值之後，希望能拿到更多的錢以及上場時間，原本勇士能滿足他的要求，但在簽下了James Wiseman後，這樣的條件已經不復存在。
Howard上賽季例行賽大場均可以貢獻7.5分和7.4籃板，並在防守端貢獻許多心力。然而當今籃壇小球當道，沒有太多球隊願意花大錢在內線球員上，也讓他在市場上的選擇並不多。76人在上一筆交易中送走了Al Horford，Howard應該就是來補上他的空缺，兩人打法風格不同，顯然後者之後會以擔任Joel Embiid的替補為主。