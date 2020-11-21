台美經濟繁榮夥伴對話9大事實清單　確認半導體合作優先

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鄧振中指出，這個對話是台美之間包含全面性議題的對話，代表台美雙方的交往在實質上進入新的里程碑。酈英傑說，台美簽署備忘錄，將為未來的年度高階對話奠定基礎，每年輪流在華府、台北舉辦。吳釗燮則指出，MOU效期5年，涵蓋了拜登政府的任期，因此不擔心美國新政府對於MOU延續性的問題。
行政院公佈的台美經濟繁榮夥伴對話9項事實清單如下：
●MOU：
雙方歡迎由美國在台協會（AIT）及駐美國台北經濟文化代表處（TECRO）簽署台美經濟繁榮夥伴對話MOU，此MOU盼可作為未來輪流在華府及台北召開的年度高階EPP對話的基礎，促進更深化及更廣化的經濟合作。美國國務院及台灣經濟部（或TECRO另以書面指定的單位）將分別擔任AIT及TECRO的指定代表。
●經濟合作領域：
雙方透過EPP對話建立工作小組，以處理經濟議題。工作小組必要召開會議，討論目前及未來之經濟合作。目標是未來EPP對話前依據需求持續評估、確立優先次序、增加及重新調整工作方向，相關討論可反映最新政策優先性。每個工作小組召集者於未來年度高階EEP對話時報告進展，並提出新的合作建議。雙方也確認印太地區應是之後討論的焦點區域之一，相關討論包含與台灣新南向政策及美國印太戰略目標一致的合作倡議。
●全球健康安全：
台灣為生產個人防護設備之全球領導者，而美國則於生物醫學研發，及疫苗、藥品及試劑生產居全球領導地位。雙方盼於數位科技研發加強合作，以提供健康照護及醫療產品相關之商業機會。台美尋求促進人才交流及協助第三國能力建構機會，以促進全球健康安全。雙方將合作確保兩國醫療物資及服務自由流通，並探索新合作機制。
●科學與技術：
雙方欣見彼此基於科學卓越性及研究完整性在科學與技術成功的合作，此合作在AIT和TECRO的主導下已發展多年。為展現持續擴大於科學技術領域合作之承諾，AIT和TECRO宣布有意展開「科學及技術協定」談判，以增進雙方對廣泛科學技術主題的共同理解。透過此預期協定，雙方將透過資訊、知識及人員的交流，或者其他合作方式來促進雙方之科學知識、技術創新、第三國之能力建設，以及研究誠信和保護。
●5G及電信安全：
美國肯認台灣為5G乾淨通道夥伴。台灣的產能可提供美國公司乾淨網路方面堅實的支援。雙方就如何鼓勵布建安全的5G網路及增加供應商來源進行討論。
●供應鏈：
雙方均認為台灣於高科技硬體製造具競爭優勢，且美國在全球高科技產業扮演領導角色。基於半導體產業將為雙方經濟帶動重大且長期之利益，雙方確認在半導體領域的戰略合作為雙方優先項目。雙方亦致力於醫療、能源及其他關鍵技術供應鏈之合作。
●婦女經濟賦權：
EPP對話聚焦於婦女經濟賦權，此為跨領域的優先議題。基於美台間近期在促進拉丁美洲與加勒比海地區年輕女性企業家精神方面的合作，以及在新南向國家婦女經濟賦權的合作，雙方共同聲明對全球女性經濟參與的支持。
●基礎建設合作：
美國及台灣是共同開發印太地區基礎建設及雙邊融資的夥伴。AIT與 TECRO近日頃簽署「基礎建設融資及市場建立合作架構」，期透過促進技術交流與資訊分享，促進在印太及新南向國家基礎建設的投資。台灣方面對於支持藍點網絡倡議的原則，包括透明化、可問責性、具韌性，以及金融、環境與社會的永續發展等表示支持，雙方亦同意持續發掘等組夥伴機會考察團（PODs） 之方式，此乃美國國務院為深化美國與外國夥伴、私部門之合作，以針對優先領域，與南亞、東南亞、太平洋及拉丁美洲夥伴國，共同探索海外商機的倡議。台灣企業已經在包括能源及運輸基礎建設領域，於該等區域建立良好商業模式。雙方致力於在該等區域緊密合作，開發基礎建設、再生能源如風力、太陽能等相關領域之共同商機。
●投資審查：
雙方承諾透過AIT及TECRO共同探討增進美國海外投資委員會（CFIUS）與台灣經濟部在投資審查工作上的交流與合作之方法。