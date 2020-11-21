東京疫情延燒　豐洲市場累計逾百人確診

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東京疫情延燒　豐洲市場累計逾百人確診

中央社

calendar_today2020-11-21 13:35:34

▲日本的新冠肺炎疫情延燒，東京都已連續 2 天單日新增逾 500 例。東京街頭滿是戴口罩行走的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本的新冠肺炎疫情延燒，東京都已連續 2 天單日新增逾 500 例。東京街頭滿是戴口罩行走的民眾。（圖／美聯社／達志影像）
（中央社東京21日綜合外電報導）日本境內2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情延燒，東京都20日已連續2天單日新增逾500例，其中30例是豐洲市場人員，累計豐洲市場確診人數已破百達114人。
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日本朝日電視台報導，日本境內20日新增2429例創新高，東京都疫情依舊維持高檔，單日522例。東京都522例包括80例65歲以上高齡者，創疫情爆發以來新高；另有30例是豐洲市場人員。
日本放送協會（NHK）報導，位於東京都江東區的豐洲市場內，相繼傳出水產中盤商等人員確診，截至20日為止，累計確診人數已有114人。

東京都政府表示，今年8月15日以來，相繼出現以水產中盤商人員為主的確診病例，由業者組成的團體，本月已開始針對出入市場的約480人自主檢查。

東京都政府統計，包括這樣的自主檢查結果在內，已有114名跟豐洲市場有關的人士確診，其中98人是水產中盤商。

因為這114人中多達100人無法掌握感染途徑，東京都政府表示，現階段還沒法認定群聚感染。
雖然逾百人染疫暫時沒有影響豐洲市場業務，不過，東京都政府對感染人數眾多深感沉重，希望市場相關人士盡早接受病毒篩檢。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1091121
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