修憲論壇／學者看降低門檻　這是打開「潘朵拉盒子鎖頭」

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國家政策研究基金會是國民黨的智庫，智庫內專責研究憲法議題的副研究員黎家維接受《NOWnews 今日新聞》訪問指出，我國歷經七次修憲，其實第一階段的門檻都沒有提高過，七次修憲都是立法院以超過四分之三的比例通過，但國民大會之後廢除，改為公民投票，這部分倒是沒有實際運作過，由於卻乏實證與運作經驗，很難直接論斷這是「修憲門檻太高」。
參考其他國家經驗來看，美國是聯邦制，如果要修憲，也必須要三分之二的州都同意才能通過，要修憲同樣也是不容易。從我國現行環境來看，憲法不只規範制度、保障人權，對於兩岸也有政治意涵，他認為維持高門檻，有助於穩定目前的兩岸關係。
如果把修憲的門檻降低，讓單方的綠營或藍營，就能通過各種修憲提案，會有怎麼樣的利弊？黎家維指出，修憲門檻再怎麼低，一定要比法律高，世界各國都這樣，如果降低到跟法律的層次一樣，如同國會立法，就會讓憲政太容易變動，不是一件太好的事情，對於兩岸與國內政局也會有太大變數。
黎家維說，「其實我看不出蔡英文總統現在想要修憲。因為在國慶談話上，她對於修憲一個字都沒有談，都是游錫堃在談。綠營派系正國會提出「正常國家修憲」，蔡總統不會不知道，若要刪除憲法增修條文前言的「統一」字眼確實敏感，絕不是某些人認為，就是改幾個字那麼單純。「我想身為總統，更動憲法架構的風險，應該每一名總統都知道。從李登輝開始推動修憲，到陳水扁時期，即使國、民兩黨合作修憲，仍有部分沒去碰觸，他們都清楚，某些東西是不能去碰觸的」。
黎家維解讀，修憲門檻應該不是「修憲不成」的最主要因素，而是政黨各自的利益分析，決定了現在要不要修憲？因為從李登輝時代的修憲，把我國憲法修成「高度向政權傾斜」的憲法，導致總統和行政院長的權力非常大，制衡的力量不足，形成誰執政後，執政者就不想去更動，畢竟憲法是束縛執政者的工具，沒有人想自戴枷鎖。如果大選前，某個陣營確定將大勝，也不會想去修憲，因為不會想在執政後被限制。
談到目前國內有沒有修憲的共識？黎家維直言，如果要說「兩黨的共識」，除了「投票年齡降低到18歲」這一項，兩黨的共識就只到這裡了，其他議題幾乎沒有共識，最多就這樣。
黎家維指出，修憲這議題在國民黨內根本沒有共識，藍營內部連「三權、五權」也沒達成共識，他觀察綠營內部其實也沒有「一致的共識」，成熟的時機最快也要等到立法院下個會期。
黎家維說，2016年修憲時，藍營的朱立倫曾提出修憲，主張投票年齡降低到18歲，當時民進黨也支持，但蔡英文並不積極配合朱，因此那一次也沒有通過修憲。黎家維觀察，我國每次修憲幾乎都是跟總統大選結合，很少跟地方縣市長選舉結合，且修憲議題大部分是民進黨提出，國民黨很少提。最主要的因素是，不管哪個陣營提出修憲，就是為了要在總統大選中得分。2004年因為藍綠雙方的得票數可能差距很近，大家都不希望失分，導致藍綠都被林義雄的修憲主張推著往前走。
現在是2020年，黎家維說「我覺得現在沒有修憲通過的氛圍，因為現在有民眾更關心的美豬、疫情、新聞自由，加上今年沒有選舉，況且若不修憲，政府體制仍可運行」。至於2022年地方縣市長選舉，黎家維認為不會綁修憲議題，2024年總統大選才比較有可能，「我認為目前的時機並不成熟。大家都知道修憲門檻是潘朵拉的鎖頭，只要一打開，各種議題都會出來，以後會有更多的『問題』要討論」。
對於有人主張「修憲太難，不如就直接制憲」，黎家維表示，如果要制憲，走修憲遊戲規則以外的路，那就不用討論門檻，因為制憲沒有門檻，那是制度以外的東西。
黎家維說，通常會制憲，是在國家現行體制有重大變化，或出現斷裂的過程，那是一種激烈的方式，通常在新興獨立國家，或是剛從殖民地地位取得主權國家的狀況，才會走制憲這條路。過去南非在黑人運動後，曾透過大幅修憲來達到等同制憲的目的，民進黨過去在陳水扁時期，曾經想走這條路，等同於臉孔和身材大整形，即便名字還叫中華民國，但樣貌與內涵已經完全不同，最後沒有成行。不論是修憲或制憲，都應注意政治意涵的改變，勢必牽動兩岸衡平狀態。