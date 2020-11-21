台美經濟對話簽署MOU 鄧振中：不會取代TIFA
記者鄭宏斌／台北報導
calendar_today2020-11-21 12:28:40
首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」（Taiwan-US Economic Prosperity Partnership Dialogue）昨（20）晚落幕，台美雙方簽署備忘錄（MOU）。外交部長吳釗燮指出，MOU的效期5年，並得再延長5年，從簽署日起算。政務委員鄧振中指出，台美經濟繁榮夥伴對話不會取代TIFA（Trade and Investment Framework Agreement，貿易暨投資架構協定)，這是並行的機制。
今（21）日上午行政院舉行說明記者會，出席者包括政務委員鄧振中、外交部長吳釗燮、經濟部長王美花、科技部長吳政忠、AIT處長酈英傑。吳釗燮致詞時說，這次的對話是台美關係的重要里程碑，雙方關係提升到放眼全球的經濟繁榮夥伴關係，外交部也會持續強化彼此合作夥伴關係。他也強調，這是一個制度化、政府對政府的機制，預計將每年召開，「不會因為政黨輪替而有所影響」。
鄧振中說，這個對話的具體目標，就是建立兩個國家機制性的溝通管道，針對許多不同的專業題目，讓專業的工作小組進行更深入的討論，假如產生結果，再去簽署個別的協定。鄧振中也說，此對話不會取代TIFA，因為每個機制的討論事項很清楚，這跟TIFA是並行的。
外界關注，此對話有沒有談到BTA(Bilateral Trade Agreement，雙邊貿易協定)、美豬進口等貿易問題？
鄧振中和吳釗燮都說，沒有談到。此對話是討論經濟，不是討論貿易問題，所以沒有提到。另外對於中國領導人習近平在亞太經濟合作會議（APEC）領袖會議領袖峰會上提出，中國將積極考慮加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）。王美花說，CPTPP是一個高標準的協定，台灣將近10年前就開始檢視體質上和CPTPP有沒有落差，陸續修法了很多法規，就是為了符合CPTPP的高標準，「我們是有很好的準備」。相較之下，中國要進入的門檻是很高的。