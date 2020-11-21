我的婆婆殺了我！冷血錄音檔曝光　許常德一席話千人憤慨

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許常德聽完整段錄音檔後大嘆一口氣，「呼，好令人窒息的官威，如此的家教真的會殺死人」，他細數綑綁在媳婦身上的枷鎖，如漠視的老公、不能說放就放的婚姻、原生家庭的擔心、嫁進他人家的不平等、不能回嘴的壓抑及孩子等。
「所以，殺死她的不只是婆婆，是讓每個男人想看看，如果現在婚姻制度改成男人嫁進女方家，看看有多少男人願意就知道有多可怕」，許常德表示，那位台大法律系的婆婆，未來應該很難平靜生活了，「不過，也是自找的，這個時代還這麼囂張，以為別人都不會發現。」
文末，許常德直言：「冷漠的旁觀者才會讓人絕望，變成最後一根稻草，被霸凌者都是這樣才走上絕路。」
貼文引來不少網友留言，「媳婦不應自殺...而是離婚求解脫的」、「他（先生）沒有承擔的肩膀選擇了漠視，才讓這整件事走向悲劇」、「會讓人想錄音留證據自保，應該已經累積很多的憤怒與悲傷了吧」、「這種人很多，要想辦法逃離，然後努力重建自己」，按讚數逼近2千。（編輯：楊穎軒）
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