皇家傳承被指無工廠登記 朱學恒狠酸：得罪了方丈還想走
皇家傳承被指無工廠登記 朱學恒狠酸：得罪了方丈還想走
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-21 13:19:36
皇家傳承牛肉麵被前行政院發言人丁怡銘點名使用萊牛，店家出面否認後引發軒然大波，最終丁怡銘請辭。本以為到此為止，結果先是周玉蔻喊出「拒吃」皇家牛肉麵，今（21）日又有民眾檢舉皇家傳承的料理包加工廠沒有登記，疑似是「地下工廠」，還爆出皇家傳承拒檢，但總經理陳家斌出面喊冤。對此，「宅神」朱學恒則用「得罪了方丈還想走沒那麼容易」評論，引發熱議。
綜合媒體報導，有民眾檢舉皇家傳承位於新莊的料理包加工廠沒有登記，懷疑是「地下工廠」。新北市經發局隨後上門稽查，又傳出業者只讓稽查人員進入2樓廠房、不讓稽查人員進入1樓廠區的「拒檢」消息，掀起外界高度關注。對此，皇家傳承牛肉麵總經理陳家斌中午出面受訪時澄清，強調工廠確實有登記，並反質疑若真的是「地下工廠」，也不會那麼容易被一般民眾檢舉。而當天未讓稽查人員進入廠區，陳家斌也解釋因為防滑鞋、帽子、規定服裝等相關進入食品加工區的設備不足，並非「拒檢」，已經約好下週一再進行查核。
皇家傳承牛肉麵的料理包加工廠是否為「地下工廠」，仍待相關單位釐清。不過由於時機點敏感，不免引發網友議論紛紛。對此，朱學恒在個人臉書轉貼相關新聞並發文表示，「就說方丈為人很小氣的，抹黑了你不跟你道歉也就算了，上一個得罪方丈的人從十三歲到現在鬍子都白了還在這，得罪了方丈還想走沒那麼容易～」朱學恒借用電影台詞諷刺此事，網友則紛紛在底下留言回覆說，「方丈真小氣，有陰謀的味道」、「不合法都贊成開罰，但希望政府不要有針對性」、「好一個接獲民眾檢舉！新北市不辦就黑侯，新北市辦了就借刀殺店家」。（編輯：倪浩軒）