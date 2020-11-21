桃花開！「4星座」農曆年前有望閃婚　第2名小心奉子成婚

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現在起到農曆年前，巨蟹喜獲金星於「夫妻宮」閃耀，這些日子巨蟹感情的主動權是由你掌握的，你可以成功享有戀情及婚姻的甜蜜如意，只要你開口答應，想獲得長久感情丶甚至步入紅毯都不是問題。尤其在農曆年前的這些日子，將有一個懂得尊重、包容、體貼你的人走進你的生命，可能他比較木訥，不會說些好聽的花言巧語哄你，但他卻可以永遠陪在你身邊，守候著你。如果巨蟹農曆年前遇到這樣的一個人，請你千萬要緊緊抓牢，因為你也不想與這麼好的他擦肩而過。
第3名：獅子座
農曆年前，木星在你的「夫妻宮」閃耀，使獅子的愛情運閃閃發光。揮別過去千奇百怪的不靠譜對象，這次迎接你的是一段甜蜜可靠、讓你有充分安全感的愛情。年底到農曆年前，你將碰見完美符合結婚條件的對象，他對人生有充分規劃、也有企圖心，最重要的是他始終把你放在心上，凡事以你為優先，讓你在他面前可以不必委曲求全。這樣的包容體貼很快就會讓你動心，而他也極可能會趕在農曆年前就向你求婚，你們很快就能步入紅毯。
第2名：天秤座
農曆年前，木星將進入你的「愛情宮」，單身的天秤閃婚的機會特別高！尤其無論你是已有伴或還單身，都有意外懷孕、奉子成婚的可能。陽曆12月中開始就是你倆進入穩定關係的關鍵點，特別是已到適婚年齡的天秤，將有長久踏實的愛情降臨，使你終於覺得結婚不是夢，可如願找到好歸宿了。另外由於愛情宮也象徵「子女運」，提醒目前沒有懷孕計劃的天秤，要多注意避孕措施，因為農曆年前就是有意外驚喜降臨的可能，你雙喜臨門的機會特別高！
第1名：水瓶座
現在起到農曆年前，水瓶有兩大吉星「木星」與「金星」的照拂，所有和婚姻丶結婚相關的喜事，都紛紛降臨在你身上！加上身邊的人早就脫單結婚了，這讓已到適婚年齡的你，更想趕快把自己嫁掉。而你的親朋好友早就比你還著急，每天都有人要介紹新對象給你認識，讓你挑都挑不完。在這樣天時、地利、人和的時間點，你很快就能邂逅一位條件滿分、值得你託付終身的對象，很快你們就能領到結婚證書。（編輯：倪浩軒）