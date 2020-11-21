傳言內閣將改組？蘇貞昌：時間會證明一切

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昨天蔡英文總統和蘇貞昌的臉書都貼出同一支影片，展現蘇貞昌行政團隊的所有政績，府院聯手闢謠的意味濃厚。
對此，蘇貞昌說，在蔡總統領導下，全體政府公務人員齊心合力，得到人民的支持，得到立法院指教、支持，所以行政團隊很努力做事，做事要讓人民知道，政府在為你做什麼，所以公布這段時間以來的努力。
蘇貞昌指出，確確實實國際公認台灣防疫第一，而且三倍券當初也是被尖銳批評，現在跟日本比較，日本反而零售業衰退，只有銀行存款增加，台灣零售業、百貨業都比去年同期大大增加，而且國內旅遊各地景點也都大大地爆滿，所以林佳龍有時候也很頭痛。
蘇貞昌說，可以看得出來，在中央、地方齊心合力，人民支持政府、立法院指教，支持我們，確實公務人員、基層人員有做事，希望國人給他們多多鼓勵，所以要讓國人看得見，也是向國人報告。
台美展開經濟繁榮夥伴對話，且簽署備忘錄。蘇貞昌說，在蔡總統領導下，台美關係一再升溫，不但是買到武器，而且雙方官員層級越來越高，來往越來越多；並且台灣現在派出的代表團就在美國跟美國的官員直接開會，已經簽了MOU，也參與第一屆台美經濟繁榮夥伴對話，大家都看得到；並且經濟部長王美花、經貿政委鄧振中也都實際視訊參與，不只這樣，可以看出台美之間，蔡總統一直從各方面來為台灣爭取最大的國家利益、最大的人民福利，所以我們會再繼續努力。
對於工運團體結合國民黨的「秋鬥」，明天將上街訴求反萊豬、保障言論自由，蘇貞昌指出，行政院對於人民的意見都非常重視，「我們傾聽，我們期待能夠做得更好，我們也尊重人民言論、集會、遊行的自由」。