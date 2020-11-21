獨／再一例！中市高階警官喝花酒 「上任3天」下台
記者鄧力軍/台中報導
calendar_today2020-11-21 14:22:19
高雄市9員警喝花酒案後，台中市再添一例；台中市警察局一名二線四星的高姓高階警官，16日甫自第三分局調任太平分局副分局長，前(19)日晚間接受地方人士送舊邀宴後，續攤至南屯區一家酒店喝花酒，被警察局督察室靖紀小組據報當場查獲，台中市警局明快處置將高姓副分局長記過調祕書室。
據了解，高姓高階警官為人隨和，在地方上人緣極佳，警民互動良好，常有地方人士邀約其在勤餘小酌兩杯，台中市警察局同仁於高姓警官任職第三分局副分局長期間，即曾忠告其應稍做收斂，警察局督察室已對其有意見。本(11)月16日台中市警察局人事大幅度異動，高姓高階警官調職至太平分局副分局長，19日晚間地方人士誠意邀約高副分局長到大里區一家燒烤店送舊迎新小酌幾杯，宴罷被朋友再邀至南屯區一家有小姐坐檯陪伺之KTV酒店續攤，台中市警局督察室獲報後，由一名更高階的三線一星警官帶領「靖紀小組」前往稽查，果然查獲高姓副分局長與友人在包廂內喝花酒。台中市警察局明快做出將高姓警官記過、調至警局祕書室之處份，太平分局副分局長職缺由後排名者遞補。