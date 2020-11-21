台美經濟對話簽署MOU 朱立倫：大內宣只能達到政治效果
台美經濟對話簽署MOU 朱立倫：大內宣只能達到政治效果
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-21 14:14:12
我方今（21日）與美國國務院次卿進行台美經濟繁榮夥伴對話，簽署合作瞭解備忘錄（MOU），就經濟、能源、5G、供應鏈等議題建立對話管道，並確立在半導體領域為雙方優先項目。但國民黨前主席朱立倫受訪時提醒，大內宣沒有辦法達到真正的貿易目的，只能達到政治效果。
就美國在台協會（AIT）與駐美國台北經濟文化代表處主辦的台美經濟繁榮夥伴對話，確保台美雙方在多項議題合作的方向與建立對話管道。朱立倫表示，只要有任何進展都是好事，但他要提醒蔡政府，不要做大內宣。事實上，台美之間的經濟談判已經非常久了，看起來要談自由貿易協定（FTA），以現在美國的戰略目標，我們的機會很低、很低。朱立倫也說，這次只是一個MOU，而且美國真正將來主導的是貿易談判署，貿易談判署的態度跟美國國務院完全不同，我們一定要非常慎重，大內宣沒有辦法達到真正的貿易目的，只能達到政治效果。
朱立倫表示，事實上，台灣在走非常速食、網紅、民粹的方式，對台灣真正的經濟利益、貿易利益是很大的傷害。舉最簡單的例子，蔡政府搞新南向政策已經4年多，我們新南向貿易順差比例一直在下降，每年還編70億元。
朱立倫提醒稱，美國主要（主導貿易談判）的是貿易談判署，貿易談判署不論現在主導人或未來的主導人，會跟我們簽FTA嗎？跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTP）我們加入的了嗎？希望這些蔡政府都要有具體的作為。新聞來源為Newtalk 新頭殼