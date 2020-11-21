拜登內閣會有誰？ CNN預測：台裔楊安澤或任商務部長
拜登內閣會有誰？ CNN預測：台裔楊安澤或任商務部長
國際中心蔡姍伶/綜合報導
calendar_today2020-11-21 14:39:44
美國總統民主黨籍候選人拜登將於明年 1 月入主白宮，並組建新內閣偕同理政。外媒就可能名單做分析，預測曾與拜登競爭民主黨黨內總統提名資格的美籍台裔企業家楊安澤（ Andrew Yang ），有可能就是出任商務部長的人選。
根據《 CNN 》報導， 楊安澤於今年參加民主黨黨內初選，提出的政見之一，就是每月派發 1000 美元，或每年派 1.2 萬美元給 18 歲至 64 歲的美國人民，以應對人工智能與自動化對就業市場造成的衝擊，讓民眾得以創業或再度重返校園進修等。當時他的競選口號是「MATH」，意即「 Make America Think Harder 」（讓美國更努力思考）。公開資料顯示， 45 歲的楊安澤，其父母在 1960 年代從台灣移民到美國，在美國出生長大的他，曾於常春藤名校攻讀經濟、政治學和法律，之後還成立了名為「為美國投資」（ Venture for America ）的非盈利組織，輔導青年創業，讓許多年輕人在經濟已沒落的中西部二線城市成功開展事業、創造了不少工作機會，並成功營造出自己與其他候選人的不同。
雖然由於初選得票不理想，楊安澤已於 2 月自動退選，但除了在網上擁有一群自稱「楊幫」（ Yang Gang ）的忠實粉絲，楊安澤參選對在美國土生土長的亞裔移民後代而言，還是起了激勵人心的作用，不僅是民主黨首位爭取提名總統初選的亞裔，更是第 1 個競選總統大位的台裔美國人。若真能出任商務部長一職，也不失為個人跨足政壇取得的一大成果。