真的搶手！滿載PS5貨車遭搶劫　眾笑：網購撿便宜小心了

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真的搶手！滿載PS5貨車遭搶劫　眾笑：網購撿便宜小心了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-21 14:51:19

▲智利一輛滿載PS5的貨車遭搶劫，引發熱議。示意圖，非當事車。（圖／翻攝自PlayStation的YouTube影片截圖，Unsplash）
▲智利一輛滿載PS5的貨車遭搶劫，引發熱議。示意圖，非當事車。（圖／翻攝自PlayStation的YouTube影片截圖，Unsplash）
眾多電玩迷期待已久的「PlayStation5（PS5）」在日前於台灣正式開賣，立即引發搶購人潮。其實不只台灣，全球各地都出現PS5狂熱，智利更發生一樁罕見案件，一輛滿載PS5主機的貨車被整車搶走，影響許多預購玩家權益。零售商緊急宣布賠償方案，網友更是笑稱一定會有許多主機贓品流入黑市，喜歡網購撿便宜的人可要小心了！
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據《24horas》報導，零售商Falabella在智利一輛滿載PS5主機的貨車被搶劫，Falabella發布聲明表示，受到這起搶案影響，原先預購的玩家現在可能要等到12月中才能拿到PS5。為了彌補預購玩家損失，Falabella將提供5萬智利比索（約台幣1900元）的虛擬錢包、以及一年份PS　PLUS會員資格。
▲Sony時隔7年推出PS5，機體為史上最龐大，9月一開放預購即造成搶購潮。（圖／林俊傑臉書）
▲Sony時隔7年推出PS5，機體為史上最龐大，9月一開放預購即造成搶購潮。（圖／林俊傑臉書）
罕見搶案引發網友熱議，大家在相關新聞底下紛紛留言回覆說，「幻影旅團？」、「流入黑市了」、「網購撿便宜的小心了」、「改天在蝦皮上面看到一台7000的應該就是這批了」、「淘寶：這裡有批PS5好便宜的！貨源：智利」、「GTA6真實上演」、「第一次聽到這種，笑死」。
另也有內行網友指出，「有序號的，官方可以鎖」、「這種裝車剛出貨的，說不定索尼那邊已經把被搶的PS5直接全加入黑名單了，誰連網就自動Ban」、「現在能連網的電子產品都能直接Ban好嗎」、「每一台都有序號，一連上網直接被抓」。（編輯：倪浩軒）
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