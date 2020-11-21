習近平搶加入CPTPP 王美花：對中國來說門檻高
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-21 14:47:32
亞太15國日前正式簽訂區域全面經濟夥伴協定（RCEP）日前簽訂後，台灣因被排除在外，經濟部長王美花喊話，台灣要走另外的路，也就是爭取加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定 （CPTPP）。但中國國家主席習近平昨卻稱，中國將積極考慮加入CPTPP，使得外界擔心台灣再受排擠。但王美花今（21日）表示，加入CPTPP有相當高的門檻，台灣早從10年前就為此修改法規，而對中國來說相對門檻是高的。
王美花指出， 大家不要忘了，CPTPP早先是美國起草的TPP，有其戰略意義在，我國在比對過後，不斷在提升體制自由化，一直到TPP變成CPTPP的時候，又增加很多新的規範與標準，要加入就要有決心，所以政府就法規面都檢視過，也有提出修改的條文，這個部分對台灣來說，對於要去克服解決這樣的問題，相對我們是有很好的準備。面對中國也考慮加入CPTPP。王美花表示，確實是第一次看到習近平在公開場合提到考慮加入CPTPP，但中國還沒有加入，我們也還沒有加入。而CPTPP在體制內是一個高標準的協定，我國從將近10年前就開始檢視，台灣的體制跟CPTPP有沒有落差，也為了CPTP修了非常多的法令，包括：NCC、衛福部與智慧財產權的相關法令，來符合這樣的高標準。
王美花表示，在體制面，台灣符合這樣高標準的體制，相對是已經克服了，但對中國來說相對門檻是高的。
王美花補充說明稱，在美國與中國的第一階段協議裡面，確實有要求中國要修改非常多的智慧財產權法令，這是很大的壓力，而這些法令跟CPTPP的標準類似之外，在CPTPP裡面還有很多規範性的問題，金融、國家體制、補貼、國營事業等問題，所以對台灣來說，要盡快爭取加入CPTPP，國人也要支持台灣加入CPTPP。新聞來源為Newtalk 新頭殼