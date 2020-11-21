蔡依林誠意高雄開唱　妥瑞症粉絲指控遭工作人員霸凌

蔡依林昨（20）日睽違7年在高雄開唱，舉辦「Ugly Beauty2020世界巡迴演唱會」高雄站，超有誠意的端出新服裝、台語歌曲造福粉絲，沒想到卻在稍早傳出一名妥瑞症粉絲指控被現場人員霸凌，對此，主辦單位超級圓頂外包的人力公司回應，整件事情只是誤會。 我是廣告 請繼續往下閱讀 投訴者曾柏穎患有妥瑞症，曾於2015年獲得總統教育獎，同時也在日本NHK全球反霸凌短片中，擔任台灣的受訪者。他於昨（20）日在臉書上貼出影片，貼文先是寫道：「蔡依林在高雄巨蛋的演唱會現場，我又遇到了極大的考驗與難為，原來好好的觀賞一場演唱會對於像我這樣的身心障礙者是如此的艱辛，儘管我做了非常多的努力...」他在影片中提到，蔡依林演唱會的工作人員直指他在演唱會中偷錄影，逼他交出手機，讓他病症發作，接著指控工作人員沒有道歉，只留下當事者單獨在場外哭泣。對於遭指控霸凌，主辦單位超級圓頂外包的人力公司主管表示，「該投訴者的朋友在演唱會上直播、錄影，由於現場太吵，工作人員的講話聲音因此比較大聲，可能被誤會在指責。但勸導後也有讓他們進去繼續看演唱會，且依投訴者需求，特別安排較為舒適的環境。」強調一切應該只是誤會。▲妥瑞症患者曾柏穎在臉書上傳影片指控遭蔡依林演唱會工作人員霸凌。（圖／翻攝曾柏穎臉書）▲蔡依林睽違7年在高雄開唱。（圖／凌時差提供）