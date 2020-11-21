蔡依林誠意高雄開唱　妥瑞症粉絲指控遭工作人員霸凌

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蔡依林在高雄巨蛋的演唱會現場，我又遇到了極大的考驗與難為，原來好好的觀賞一場演唱會對於像我這樣的身心障礙者是如此的艱辛，儘管我做了非常多的努力...」他在影片中提到

▲妥瑞症患者曾柏穎在臉書上傳影片指控遭蔡依林演唱會工作人員霸凌。（圖／翻攝曾柏穎臉書）