金馬57／影帝后莫子儀、陳淑芳超強　評審第一輪就過半數

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「而陳淑芳在《孤味》表演的廣度和深度也很完美，全身都是戲，甚至連發現蔡小姐的身分（小三），叫的那一聲『蔡小姐』也一點都不誇張，把人生歷練與演技完美呈現，所以最後即使是陳淑芳、大霈、白靈競爭，仍然由陳淑芳勝出。」
聞天祥也說，這次雖然陳淑芳連奪最佳女主角和最佳女配角，但評審在討論過程中，不會因為她得了前一個獎，就不給她後一個獎，尤其她在《親愛的房客》綿裡藏針、到後來釋懷的轉變，相當令人驚艷。」
而今年的最佳劇情長片，則集中討論《消失的情人節》、《日子》、《同學麥娜絲》3部電影，後來是《消失的情人節》勝出。但其實競爭最激烈的是「最佳導演」和「最佳原創歌曲」，2個項目都是經過翻案才得出優勝者。
在最佳導演方面，陳玉勳和蔡明亮競爭非常激烈，本來最佳導演預投是由陳玉勳勝出，但正式投票又變成蔡明亮，因此評審團最後決定翻盤重新討論，評審團認為，蔡明亮用簡單東西講出極度深刻的故事，相當動人，而陳玉勳除了有早期純真奇想的創作特質，現在變得更成熟，節奏掌控得宜，「兩部片都非常優秀，卻又是兩個極端，相互耀眼，但最後討論結果由陳玉勳勝出。」
另一個激烈爭論的是「最佳原創電影歌曲」，其中又以《孤味》和《刻在我心底的名字》最被討論，最後評審認為《刻在我心底的名字》對電影劇情推進、表現角色及氛圍塑造都更優，於是最後由這首歌獲勝。
而最佳男配角主要討論，放在納豆、鄭人碩、金玄彬，評審讚美納豆演活了對美好的憧憬，以及到夢想破滅的過程，雖然角色有點荒誕，很容易令觀眾討厭，但納豆的演出卻不會給人討厭的感覺，演出渾然天成。」
此外，金馬主席李安則對本屆金馬獎特別感動，他說：「今年很明顯是非常特殊的一年，我住在美國，回來看到這麼多人齊聚一堂辦電影盛會，心裡有說不出來的感動，我參加30年金馬獎了，這一屆會非常深刻記在我心裡，我真的好久沒有看到這麼多人聚在一起，整個氣氛非常好，是人生非常特殊的經驗。」
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