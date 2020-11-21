巷仔內／當大陸搶進CPTPP　台灣還要玩漢賊不兩立嗎？

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蔡英文表示，台灣對 RCEP 成員國的出口，本來就有超過 70% 是零關稅；其次，部分可能受到關稅影響的產業，包括機械、塑化、鋼鐵、紡織等產業，中國的多數產品對日韓是排除降稅、或採 10 年以上逐步調降，因此，短期內對台影響有限。再者，台灣透過新南向政策，協助產業積極布局東協國家，加上產業競爭力的提升，台灣產品在主要東協國家的進口占有率，正逐步成長。
蔡英文指出，台灣不能像過去一樣，把雞蛋放在同一個籃子裡，應多方嘗試，為台灣開拓更多機會，因此，我們也積極爭取各項國際經貿合作，開始推動有系統的國家經濟轉型升級，讓台灣從依賴轉為在世界上不可或缺的角色。
對此，王美花17日表示，未能加入RCEP「不叫（政策）失敗」，要加入RCEP需經所有成員國同意，首先中國大陸就「一定」會要求台灣遵守九二共識、一國兩制，她反問「國人可以接受嗎」？「若這條路走不通，當然要去走另外的路，」王美花指出，持續努力爭取深化與美合作、追求加入CPTPP。
全球區域間的經濟合作，本來就是目前的國際潮流，所以2016年就職時，蔡英文才將加入RCEP及CPTPP當成是任內重要的工作。然而，當RCEP真的成立了，也真的整合了絕大多數的東亞國家；但唯二排除在外的，只有台灣和北韓。要說RCEP包括了中國大陸在內，所以台灣轉向沒有中國大陸的CPTPP，努力排除政治因素，當然未嘗不可。
然而，當習近平在APEC公開宣示中國大陸將積極考慮加入CPTPP時，身為經濟部長的王美花，表示CPTPP對陸方的門檻更高，就顯得是種「自我安慰」了。理由很簡單，當原本美國倡議TPP時，的確針對包括智財權等相關議題，要求陸方修改法令。
但如今美國退出了TPP，主導CPTPP的是明年將輪值主席的日本，日本首相菅義偉昨日在APEC致詞時也表示：「日本將透過RCEP的早期成果，並以明年的CPTPP輪值主席國身分，穩定執行與擴大規模，以實現亞太自由貿易區（FTAAP）。」
換句話說，日本其實已經在一定程度上，歡迎中國大陸也能加入CPTPP的會員國行列。當然，就如同王美花所說：「中國還沒有加入，我們也還沒有加入。」但只要對國際經貿稍有瞭解的人，都知道CPTPP總共12個會員國中，有7國同時也加入了RCEP，但反觀台灣，與12個會員國中，僅與紐西蘭和新加坡簽署經濟合作協定，要說加入CPTPP的門檻，台灣會不會比RCEP會員國中國大陸更高？
當然，由於下屆美國總統若無意外，應該是民主黨的拜登。相較於美國共和黨偏向保護主義、保守主義的經濟政策，民主黨通常偏向自由主義，美國自2017年退出TPP談判後，未嘗沒有機會重返CPTPP，但以現今美國本身的經濟形勢來看，拜登政府想要在一兩年內全面扭轉川普的保護主義色彩，並不那麼容易。在此同時，中國大陸向CPTPP遞出了橄欖枝，也未嘗沒有取美國而代之的想法。
回到台灣本身，從王美花17日的說法來看，其實很明顯的是重演1970年代的「漢賊不兩立」國策。但區域經貿怎麼可能繞得過目前是全球最大單一市場的中國大陸？若蔡政府不能正視兩岸關係惡化，對發展台灣的負面影響，那麼，即使台灣先中國大陸加入了CPTPP，就能夠拒陸方於千里之外嗎？就能夠真的不受到中共的惡意打壓與霸凌嗎？
從RCEP成立開始，台灣已經是東亞的邊緣人了，別再讓台灣成為太平洋週邊的邊緣人。