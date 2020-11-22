宣導抗生素基本概念　嘉基：勿自傷身

世界衛生組織於2015年便開始舉辦「世界抗生素週」，連結醫療單位，推廣抗生素抗藥性的正確使用，國外民眾如有輕微感冒症狀多以休息、飲食調整減緩症狀，而台灣取得抗生素的管道眾多，藥局即可自購抗生素，加上便宜的健保資源，更成為抗生素氾濫的原因之一。

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嘉義基督教醫院指出，抗生素本身未具有消炎功能，民眾可能誤用抗生素為消炎止痛藥，不僅沒有良好的治療效果還可能產生抗生素抗藥性的產生，使得普通感染更加難以治療，並增加疾病傳播、重病和死亡的風險。

為提升民眾對此議題認識，2020年5月由三方組織〔世界衛生組織、聯合國糧食及農業組織（FAO）及世界動物衛生組織（OIE）〕辦理利益相關者諮詢會議之後，三方執行委員會決定從2020年開始訂立每年11月18日到24日為「世界抗生素週」，衛生福利部疾病管制署依WHO政策推廣，嘉義基督教醫院配合CDC，舉辦「世界抗生素週」響應此活動，並鼓勵民眾、醫療照護者及政策制定者等相關人員共同參與，以促進對抗生素抗藥性及感染管制問題之認識，希望連結醫療單位，提升民眾對抗生素的認識，減少抗藥性對醫療的影響。

嘉基主管帶領院內同仁一起參與宣誓抗生素之重要性，拍攝宣導影片於院區播放，並設置海報專欄、藥品衛教區及問卷問答..等活動，加強民眾抗生素使用的認知。藥師建議若有黃鼻涕、發燒..等輕微症狀，可藉由健康飲食與多休息的方式作為服藥的替代品，勿過度依賴抗生素使用，因這是身體與病菌對抗的正常反應。抗生素只針對「細菌感染」的病症，並無法消滅「病毒」，多服用對身體無益，還會破壞身體腸胃道的益菌。

感染科主任許國忠醫師表示，由於抗生素須經由肝臟和腎臟代謝，使用不慎可能造成肝發炎或是急性腎衰竭，抗生素也會將腸胃道的壞菌與益菌一併消滅，常見副作用多為腸胃不適、腹瀉等症狀，嚴重者可能會引發「偽膜性結腸炎 (pseudomembrane colitis)」，希望民眾注意。