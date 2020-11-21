投資新冠疫苗有「低消」　專家估我國至少得購入200萬劑

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

投資新冠疫苗有「低消」　專家估我國至少得購入200萬劑

記者賴志昶／綜合報導

calendar_today2020-11-21 16:08:09

▲英國牛津大學、阿斯利康藥廠合作開發的疫苗又傳出好消息。（圖／美聯社／達志影像）
▲各大國際藥廠合作開發的疫苗，近日陸續傳出好消息。（示意圖／美聯社／達志影像）
隨著國際各大藥廠陸續傳出新冠疫苗捷報，各界無不關心台灣何時才會取得疫苗。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今（21）日表示，台灣早在7、8月與國際疫苗大廠的談判就有所進展，保守估計明年中旬就能展開接種。另有專家透露，根據以往經驗，我國至少要買到200萬到1000萬劑的疫苗，才能參與投資計畫。
我是廣告 請繼續往下閱讀
指揮中心指揮官陳時中昨晚參加活動時透露，外界常說台灣買不到疫苗，但事實上「我們口袋已經有一些了」，其實不論是牛津疫苗、輝瑞／BNT疫苗疫苗都可供我國選擇，也有部分疫苗已經接近完成簽約程序，僅差付訂金而已。
對此，一名不願具名專家今表示，台灣的疫苗政策除了加入新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）、研發國產疫苗之外，也會透過投資模式，與臨床試驗效果較佳的藥廠接觸。

專家指出，這樣的投資模式根據以往經驗，我國得要至少購入200萬到1000萬劑的金額，才能夠加入計畫；考量到台灣經費、人口有限，政府應會至少投資1至2家藥廠。

另外，對於台灣是否買得到新冠疫苗，外界保持存疑。專家澄清，我國一直都與各大廠洽談疫苗研發計畫，只是礙於商業機密而不願對外公布。莊人祥今下午也說，台灣早在7、8月就有相關進度，但確實不便多談。

莊人祥指出，我國與COVAX所簽合約，是能夠選擇疫苗廠牌的方案，目前COVAX第一波釋出的疫苗名單包括英國牛津大學與藥廠合作的疫苗、美國輝瑞／BNT疫苗、賽諾菲疫苗等3種，都在台灣的口袋名單內，未來會評估疫苗上市時間、種類、價格、數量以及冷鏈冷藏方式等因素，來做選擇。

至於民眾最關心的何時才能取得疫苗？莊人祥表示，目前各疫苗藥廠透露，最快明年第一、二季才能開始供貨；保守估計，最快明年中就能開始在國內接種，但還是得看藥廠供貨情況而定。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

繼續作答
您是否同意調降修憲門檻？

您是否同意調降修憲門檻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀