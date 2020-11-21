投資新冠疫苗有「低消」　專家估我國至少得購入200萬劑

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對此，一名不願具名專家今表示，台灣的疫苗政策除了加入新冠肺炎疫苗全球取得機制（COVAX）、研發國產疫苗之外，也會透過投資模式，與臨床試驗效果較佳的藥廠接觸。
專家指出，這樣的投資模式根據以往經驗，我國得要至少購入200萬到1000萬劑的金額，才能夠加入計畫；考量到台灣經費、人口有限，政府應會至少投資1至2家藥廠。
另外，對於台灣是否買得到新冠疫苗，外界保持存疑。專家澄清，我國一直都與各大廠洽談疫苗研發計畫，只是礙於商業機密而不願對外公布。莊人祥今下午也說，台灣早在7、8月就有相關進度，但確實不便多談。
莊人祥指出，我國與COVAX所簽合約，是能夠選擇疫苗廠牌的方案，目前COVAX第一波釋出的疫苗名單包括英國牛津大學與藥廠合作的疫苗、美國輝瑞／BNT疫苗、賽諾菲疫苗等3種，都在台灣的口袋名單內，未來會評估疫苗上市時間、種類、價格、數量以及冷鏈冷藏方式等因素，來做選擇。
至於民眾最關心的何時才能取得疫苗？莊人祥表示，目前各疫苗藥廠透露，最快明年第一、二季才能開始供貨；保守估計，最快明年中就能開始在國內接種，但還是得看藥廠供貨情況而定。
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