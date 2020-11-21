蘇揆視察鹽埔漁港客貨專區　潘孟安望改善原漁港岸建設

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鹽埔漁港客貨運專區預算為2億6950萬元，除了主體跳港遊憩轉運站(候船室)工程，也規劃海洋廣場工程、觀海區工程、戶外停車場與北漁業突堤碼頭等，待基本設計由航港局核定後，預計將於110年2月上網招標，未來可提供旅客、居民、漁民3方服務，要打造鹽埔漁港客貨運專區成為兼顧漁業、交通、觀光的複合式新港區。
潘孟安指出，今年7月核定鹽埔漁港客貨運專區計畫，鹽埔泊區不僅能作為疏運旅客的彈性運用，讓東港交通船調度泊靠，更可利用鹽埔泊區五房排水作為臨時碼頭供貨船使用，同時也規劃北突堤瑪頭提供漁船作業，兼顧漁民需求。
潘孟安表示，小琉球旅遊人數逐漸提升，在國內疫情趨緩後，更成旅遊熱點，而東港-琉球線航運近5個月每月均運量達到29萬1,900多人次，已趨近飽和，因此相當需要另一個合適的港口，以舒緩東港交通船碼頭壅塞的情形。
未來也將結合東港、大鵬灣等鄰近地區，帶動整體觀光休閒漁業發展，而潘孟安也當場向院長蘇貞昌爭取約2.6億元的經費用以改善漁業港岸的基礎設施。
蘇貞昌表示，上任行政院長後，十分重視漁民的需求，已補助興建東港的魚貨裝卸區，碼頭也加深為6米深，並核定「鹽埔漁港客貨運專區」計畫，這次縣府提出的漁業設施建設，待地方達成共識後，中央一定會一步到位，大力支持。