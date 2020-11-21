蘇貞昌被點名下台 江啟臣：換不換根本沒差
新頭殼newtalk
calendar_today2020-11-21 16:22:06
隨著牛肉麵風波、關《中天》等爭議事件相繼發生，行政院長蘇貞昌民調支持度明顯下滑，甚至從民進黨內傳出12月25日恐換閣揆的聲浪。國民黨主席江啟臣今（21日）則斥責稱，現在政府，「把國家當成你家」，換與不換根本沒差別。
由民間團體「秋鬥」 明將上街，國民黨傾全黨之力動員狀況。江啟臣表示，民眾關心的是怎麼阻止萊豬進來，還有對政府打壓言論與新聞自由，必須讓政府知道人民的反對聲音。在NCC做出決定（關中天）後，背後許多台瞬間出來爭取該（52台）頻道，感覺是安排好的，「這是一場交易嗎？」這些事情與先前流出總統府的密件內容幾乎一模一樣，面對這些質疑，總統蔡英文應該給國人一個交代。媒體追問，有關蔡英文對關《中天》事件持續沉默，有藍營人士揣測，是為了布局讓蘇貞昌下台的說法。江啟臣回應，他真的不在乎民進黨政府誰來當閣揆，他們在乎的是政府開放對健康有疑慮的萊豬，還有政府戕害言論自由、新聞自由的作法，若換人之後，一樣會傷害人民。
至於是「秋鬥」主軸又有反萊豬、又有挺中天，是否擔心議題過多導致模糊焦點？江啟臣稱，這些議題都是要政府傾聽民意，無論站出來的人是因為反萊豬、支持言論自由、反黑箱貪腐、支持環境正義，都是不滿政府的所作所為，表達聲音與憤怒。新聞來源為Newtalk 新頭殼