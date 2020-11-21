金馬紅毯／白靈親手縫戰袍　裙擺一掀「丁字褲巧思」外露

「第57屆金馬獎」於今（21）日下午5點30分在台北國父紀念館舉行星光紅毯，由楊千霈、林鶴軒（大鶴）攜手主持，每一位都各具特色、爭艷吸睛，其中以電影《墮胎師》入圍最佳女主角的白靈備受矚目，她這次也以親手縫製的禮服出席紅毯，大膽的造型讓現場的主持人和嘉賓們瘋狂尖叫。

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只見白靈將頭髮全部紮起，身穿以紅色為主的落地裙亮相，胸前大片肌膚一覽無遺，開多洞的設計格外亮眼，開衩的裙擺除了讓她秀出修長美腿之外，也能清楚地看見丁字褲巧思，此外，她身後還用黃色布料寫下「愛LOVE和平」，獨特、浮誇的造型也吸引大批網友熱議：「頭上是柏油嗎」、「頭髮應該噴了一罐髮膠」、「60歲這樣真的很猛 」、「青蛇、白蛇之外，最新的紅蛇」。

事實上，白靈遠從洛杉磯飛來台灣參加金馬獎，還提前進行14天的居家隔離，就是希望能參加這一年一度的盛會，她透露這次的禮服是自己設計、縫製的，坦言因為很重視這次的典禮，所以在服裝上下了不少功夫和心血，而紅色的巧思是為了增添喜氣，還笑說：「即使隔離很辛苦，但是今天很幸福。」（編輯：侯家瑜）

▲白靈親手縫製禮服。（圖／NOWnews影像中心）