金馬57／小鬼微笑亮相　羅霈穎青澀模樣再現

第57屆金馬獎於今（21）日晚間7點在國父紀念館登場，現場眾多電影人齊聚一堂，在歡樂揭曉完最佳男配角獎之後，現場氣氛一轉，來到了追思逝世影人的橋段，在這一年當中離開人世的演員吳朋奉、羅霈穎、高以翔和黃鴻升等人，都先後現身大螢幕，讓現場嘉賓不禁紅了眼眶。

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「三金影帝」吳朋奉5月因出血性腦中風不幸過世，從事演員表演生涯約30餘年的他，為影壇奉獻不少，這次以他在《父後七日》的模樣，現身追思影片。黃鴻升9月倒臥家中猝逝，生前跨足電影、戲劇、主持人等多種角色，在今年三金的頒獎典禮上都能看見他的身影，這次的追思影片挑選的是，他生前在《角頭》裡留下迷人暖笑的畫面。

羅霈穎8月被友人發現倒臥在工作室過世，在演藝圈擁有好人緣的她，讓許多藝人相當不捨，而這次她則是以年輕的模樣亮相金馬大螢幕。高以翔去年在大陸錄製《追我吧》時不幸猝逝，繼上次金鐘獎追思影片後，這次又現身金馬獎，讓粉絲們的思念之情，再度湧上心頭。追思影片曝光後，讓網友們為之鼻酸，紛紛在PTT上留言：「羅姐以前好漂亮」、「鬼哥還是不真實」、「小鬼瞬間3金，太難過了」、「不…吳朋奉…突然好沈重」。





此外，本屆「年度台灣傑出電影工作者由「資深電工」彭仁孟獲獎，金馬執委會執行長聞天祥透露彭仁孟參與的影視作品超過百部，光是今年角逐金馬獎的就有《消失的情人節》、《刻在你心底的名字》、《逃出立法院》等，儘管鮮少人能了解這工作崗位的重要性，但彭仁孟永遠都要趕在別人開工前完成所有準備，讓電影順利開拍，加上現在許多人都只看到幕前的光鮮亮麗，而忽略了在背後默默耕耘的幕後人員，他們是不可或缺的存在，而評審團就希望透過這個獎，向在今年離開的彭仁孟致敬。（編輯：侯家瑜）

▲羅霈穎以年輕的模樣亮相金馬獎。（圖／翻攝台視）