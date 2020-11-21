失聯F-16有跡可尋 軍方：盡快打撈
記者張志康/綜合報導
calendar_today2020-11-21 16:59:28｜update2020-11-21 18:01:19
本月17日在花蓮外海失聯的空軍F-16戰機，到目前為止尚未尋獲，據瞭解，軍方目前已經初步判定可能的失聯地點。只不過，由於深度超過1000公尺，將待天氣，海流暫時穩定，將立即展開精確攝影與打撈工作。
由上校飛行官蔣正志駕駛的F-16戰機，17日傍晚由花蓮起飛，執行表定夜航訓練，起飛2分鐘後失聯。海軍錦江級艦已在18日上午9時3分接收疑似信標訊號，國防部長嚴德發19日指出，軍方已發現8個訊號，但會從最早的訊號來源（距岸9浬處）搜索、逐點尋找。目前，軍方人士表示，已經初步判定可能失聯地點，並透過包括水下側掃聲納與攝影等方式確認戰機殘骸位置。但因為當地海域深度達水下1000公尺，且海流相當強勁，將等待天氣時機好轉立刻進行打撈。棣屬內政部的國家搜救指揮中心（國搜中心）今晚指出，國防部已協調海巡署艦艇原則支援海面搜尋至24日，另已委託民間「奧黛麗絲」號打撈船及科技部海洋研究中心「微風1號」科研船執行軍機黑盒子偵測及打撈作業。截至今日下午5時30分，均未發現軍機及人員，因搜尋已逾72小時，如有其他新事證，國搜中心再行提供必要協助。到目前為止，累計出動兵力包括國防部搜救機43架次、空勤總隊搜救機3架次、海軍艦艇21艘次及海巡署艦艇36艘次。