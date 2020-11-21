保釣50年　江啟臣：應透過台日漁業協議解決

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《保釣運動50週年》
保釣不僅是愛國運動 更是知識青年啟蒙運動。
1970年濫觴的保釣運動，不僅僅是「保釣運動」。更是繼1919年「五四運動」後，兩岸三地以及全球華人，一整個世代共同的歷史記憶。
二次大戰後，中華民國作為戰勝國之一，雖然與美、英、法、俄號稱為世界五強，但歷經八年艱苦抗戰，國內早已民生凋敝、百廢待舉，又面臨中共趁勢而起，最後中央政府遷往台灣，在風雨飄搖的國際逆境中努力奮進。
1970年9月10日，美日兩國在未徵詢中華民國的情況下，私下達成協議，準備在後年（1972）將美軍二戰時受聯合國託管的琉球群島交予日本，其中包括釣魚台列嶼。而保釣運動就是在這大時代的環境下，以愛國主義為核心，所觸發的知識青年啟蒙運動，希望用理想與熱情，改變中華民族的命運，而深深影響整個世代的全球華人。
在台灣，保釣運動不僅是愛國主義運動，更結合了改革派雜誌，宣揚自由主義與人民政治權利意識，期望讓民主政治早日落實在市民社會之中。
五十年後，保釣運動並未消失，而是以政治、經濟、環保、法律、資源、漁權以及地緣政治等各種不同的形態，繼續影響著我們這一世代。
釣魚台列嶼，是大屯山及觀音山山脈伸入東海的突出部分，實為台灣北部的地質延伸，附近海域自古即是台灣、福建漁民的傳統漁場。二戰後，根據「開羅宣言」、「波茨坦公告」、「日本降伏文書」及「中日和約」，日本自應將釣魚臺列嶼隨台灣歸還中華民國。
無論從歷史文獻或是以地理與法理觀之，釣魚台列嶼主權屬於中華民國殆無疑義。
在「護主權、顧漁權」前提下，我們主張依據「台日漁業協議」以及「東海和平倡議」的精神，與鄰近國家合作發展、維護海洋生態永續發展，才是化解爭議，維繫區域和平穩定的根本之道。