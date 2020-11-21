竹崎柑橘盛產盼買氣　翁章梁親自叫賣

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嘉義縣竹崎鄉盛產椪柑、酪梨、荔枝、龍眼等聞名全國，鄉公所與農會公所21日在竹崎親水公園聯合舉辦行銷叫賣趴活動，縣長翁章梁下午到達會場親自扮演拍賣官，模仿藝人阿標的李詠標一同叫賣提高買氣，現場叫賣聲此起彼落拉高賣價，翁章梁向鄉親表示已向農委會爭取提前優質柑橘外銷的承諾。

翁章梁出席

在竹崎親水公園舉辦的柑橘等農產行銷叫賣趴活動，當起拍賣官幫忙

叫賣水果也是有模有樣，叫賣功力一流，又是主持，又是競標官，每箱10斤的椪柑拍賣，底標1000元，先後賣得3100和3000元高價，柴燒龍眼干底標1包600元，芭樂16顆700元起標，酪梨一籃800元開始叫價，都賣得好價錢，硬是把模仿藝人本尊阿標的拍賣價給比了下去。

▲在竹崎親水公園的農產叫賣趴，縣長翁章梁把心愛的芭樂不捨地高價賣出。（圖／記者任禮清攝，2020.11.21）

竹崎鄉長曾亮哲與鄉農會總幹事林孟怡積極推廣農產，強調鄉內物產豐饒盛產椪柑、酪梨、荔枝和龍眼，有水果之鄉美譽。年產量12000公噸的椪柑，種植面積580公頃，11月至12月採收，結實纍纍，果皮橙黃、酸甜適度，廣受消費者喜愛，現在吃椪柑正對時。縣府也說明依據衛生福利部臺灣地區食品營養成分資料紀錄指出，椪柑果肉中含豐富的B-胡蘿蔔素、葉酸、維他命C、A等多種營養，是營養成分最完整的水果之一。臺灣癌症基金會資料也指出椪柑具抗氧化、抗發炎及抑制癌細胞發展功能。

▲翁章梁當起拍賣官幫忙叫賣有模有樣，買氣上升現場氣氛活絡。（圖／記者任禮清攝，2020.11.21）

除了農特產品展售還有龍鳳兒舞蹈班揉合傳統和現代的舞蹈、嘉艾本sax樂團薩克斯風吹奏，以及灣橋土風舞班、竹崎社區魅力四射舞蹈班及TEAM BASlinE街舞團隊精彩演出，會中邀請王牌樂團男主唱阿標（李詠標）以幽默詼諧的方式模仿柯文哲、豬哥亮、證嚴法師多位名人叫賣水果，像真度連翁章梁都直呼不可思議。壓軸由翁章梁主持拍賣會，讓提供農產品拍賣的農民多了一筆小收入，也為活動增添不少樂趣。

▲翁章梁幫竹崎柑橘等農產行銷出席叫賣趴，向鄉親表示已向農委會爭取提前柑橘外銷的承諾。（圖／記者任禮清攝，2020.11.21）

翁章梁指出，椪柑是竹崎最重要物產，很多農民靠它生活，最近柑橘價價格有點停滯，他特別打電話給農委會陳吉仲，陳主委表示本來12/1要啟動柑橘外銷，聽到他反映產地果農現況後，決定提早到11/23日啟動，希望能拉動市場和價格，只要政府多做點事，農民就能過好日子。