肉燥飯節千人大口品嘗　黃偉哲：支持國產好豬、台南好米

台南肉燥飯爭霸賽今日登場，各方高手齊聚一堂，摩拳擦掌展現拿手肉燥廚藝，農委會主委陳吉仲特地南下新營民治中心廣場支持這項活動，台南市長黃偉哲也出席頒獎，鼓勵大眾以行動支持國產好豬、台南好米。

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陳吉仲表示，因應明年美豬進口，政府絕對會嚴格把關，做好豬肉產品標示，陳吉仲也強調，希望消費者全部購買國產豬肉，這是保障消費者安全，從明年1月1日開始，全台3500多所學校、160萬學童的營養午餐將全面使用國產食材，做好食農教育，既讓家長安心，也讓在地農民收入增加﹔同時，行政院將透過百億基金讓養豬產業永續經營，農委會也會全力支持各地方政府與協會舉辦促銷農產品的活動。

黃偉哲指出，這次的肉燥飯節活動讓許多觀光客更認識台南美食，也藉此提倡國產豬肉、台南好米，其實消費者有選擇的權利，未來市府一定貫徹農委會的國產豬肉認證標章，並加強抽檢的人力與次數，讓消費者得到最大的保障，期盼經由肉燥飯節讓在地店家重新活絡商機，也讓消費者找到喜愛的店家，歡迎大家一起來吃台南肉燥飯。





今天的爭霸賽活動分名店組與創意組，名店組競相角逐「最佳口味獎」、「最佳廚藝獎」、「最佳優選獎」、「最佳人氣獎」與「最佳活力獎」。創意組則由素人、學生團體組成，角逐前三名及優選。黃偉哲開心樂見各地優秀的廚師們使用國產好豬及台南好米烹煮出別具特色的美味肉燥飯。現場更安排65攤來自台南各地的必吃名店，每攤提供100碗人氣肉燥飯，共計6500碗，於上午11點半至下午1點免費開放品嚐，現場人潮洶湧吸引上千民眾到場開心享用，市長黃偉哲也大口品嚐，連連稱讚美味。



▲活動現場人潮不斷，香氣四溢。商家們都對自家的肉燥飯信心滿滿（圖／記者林怡孜攝，2020,11,20） 農業局指出，「台南肉燥飯爭霸賽」僅是第一部曲，緊接著第二部曲將於12月6日在新光三越西門店辦理「台南肉燥飯嘉年華－城市交流邀請賽」，匯集雲林、嘉義、台南、高雄、屏東等各縣市特色肉燥飯，相當值得到場一次品嚐各地風味。

台南肉燥飯爭霸賽得獎名單，名店組最佳口味獎：華品食品廠、周氏蝦捲、育樂街137肉燥飯、老店虱目魚粥、台糖長榮酒店-台南、下營田媽媽鵝香園。最佳廚藝獎：肉燥天王、大目降古厝小卷米粉、櫻桃和風洋食、唐云美食坊-金咖啡、町昌肉燥飯、相思鍋燒肉燥、陽光燒肉飯。創意組第一名：燥咖，第二名：就是愛吃飯、MK御廚房。第三名：府城風味肉燥飯、好學創藝、善化區農會。