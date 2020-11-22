社會住宅「包租代管」　徐國勇：房東可安心收租

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為擴大服務量能，108年起政府進一步推動「社會住宅包租代管2.0」採雙軌模式，「縣市版」除擴及15個縣市政府招募業者辦理外，更加入「公會版」國家住宅及都市更新中心透過6直轄市地方公會及業者辦理，在中央、地方政府、公會及租賃服務業者共同努力下，截至今(109)年10月底，已協助媒合1萬1千多戶的弱勢及一般房客入住。
徐國勇指出，社會住宅包租代管提供333的獎勵，包括「3稅有減免」為租金所得稅、房屋稅及地價稅等賦稅減免；「3費有補助」包含每屋每年1萬元修繕補助、公證費、居家安全相關保險費用等補助；以及「3年有服務」提供房東、房客3年專業租屋管理服務，採因地制宜，隨到隨辦方式辦理，相當方便。
最後，徐國勇強調，行動專車從今天啟動全臺走透透活動，希望藉此喚起房東們共襄盛舉，透過公、私部門齊心努力，協助無力購屋的家庭，有更多元的居住選擇，落實政府照顧青年及弱勢安居的目標。
今日記者會，內政部長徐國勇、次長花敬群、活動代言人黃西田、15個縣市政府、國家住都中心、租賃住宅公會代表及松山慈祐宮董事長陳玉峰等人應邀出席，未來行動專車將深入民間宮廟、商圈及舉辦焦點團體座談會等24場活動，深入地方說明，鼓勵民眾加入社宅包租代管。
新聞來源為Newtalk 新頭殼