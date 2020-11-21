金馬紅毯／《刻在》帥哥CP現身　兩人擁抱引全場尖叫

第57屆金馬獎今（21）日於國父紀念館舉行，星光大道由楊千霈、林鶴軒主持，國片《刻在你心底的名字》入圍5項大獎，陳昊森、曾敬驊這對CP組合，一同現身星光紅毯，也是目前最多尖叫聲的劇組。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲《刻在你心底的名字》劇組現身第57屆金馬紅毯。（圖 / NOWnews影像中心）×▲《刻在你心底的名字》劇組現身第57屆金馬紅毯。（圖 / NOWnews影像中心）陳昊森靠著本片入圍「最佳新演員」，他透露從上映到宣傳，讓他印象最深刻的，就是看著大家哭成一片。曾敬驊也以入圍金馬的學長身分，擁抱一下陳昊森，並喊話：「昊森加油！」兩人擁抱讓全場又再度尖叫。▲陳昊森靠著本片入圍「最佳新演員」。（圖 / NOWnews影像中心）×▲陳昊森靠著本片入圍「最佳新演員」。（圖 / NOWnews影像中心）▲曾敬驊。（圖 / NOWnews影像中心）×▲曾敬驊。（圖 / NOWnews影像中心）PTT上也熱烈討論兩人，「《刻在》帥哥團 驊驊好帥」、「484想親嘴？？」、「昊森今天的妝很濃，連眉毛都超級粗」、「驊平頭還是好帥」，第57屆金馬獎於台視主頻播出、myVideo、LINE TODAY網路轉播。