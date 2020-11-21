影／延續34年前的感謝　集團總經理霸氣投資家扶兒30萬元

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞

影／延續34年前的感謝　集團總經理霸氣投資家扶兒30萬元

記者葉靜美/彰化報導

calendar_today2020-11-21 20:30:00

家扶兒享用異國料理
▲阿杜皇家泰式料理集團總經理施雅萍霸氣投資家扶兒30萬元。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.21）
阿杜皇家泰式料理集團總經理施雅萍40年前曾經接受彰化家扶幫助，如今事業有成，今（21）日大手筆招待彰化家扶、北台中家扶、南高雄家扶等中心的家扶兒計127人，分別在各縣市的阿杜皇家泰式料理享用餐點，隨著唸出34年前親筆寫給認養人高鳳文夫妻的感謝信內容，將現場的溫馨氣氛推到最高點。
我是廣告 請繼續往下閱讀
施雅萍在40年前因家庭突遇驟變，曾經是彰化家扶幫助長大的孩子，當時施總的媽媽為照顧年幼的4個孩子，先後做過農工、家庭代工及工廠工作，只為扛起一家五口的生活重擔。今日，彰化家扶拿出34年前施總親筆寫給認養人高鳳文夫妻的感謝信，她不僅親口唸出信件內容，傳達對當年受幫助的感恩，一家人更深深一鞠躬表達對家扶的感謝。
▲施雅萍一家人深深一鞠躬表達對當年受幫助的感謝。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.21）
▲施雅萍一家人深深一鞠躬表達對當年受幫助的感謝。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.21）
施雅萍說，感謝彰化家扶40年前在我們家最困難的時候幫助我們，讓我們全家人能走出困境。阿杜皇家泰式料理本著取之社會，回饋於社會的精神，在疫情造成弱勢孩子的生活更加辛苦時，更需要大家共同來關懷，善盡社會責任，也期待能藉著這次的拋磚引玉，在歲末寒冬即將來臨時，有更多的餐飲業及企業與廠商能一起關懷做愛心，讓全國各縣市近五萬名家扶兒感受到社會的溫暖。

阿杜皇家泰式料理招待彰化家扶、北台中家扶、南高雄家扶等中心127位家扶兒，分別在各縣市的「阿杜皇家泰式料理」享用泰式餐點，其中彰化中心就有52位，該餐廳更加碼捐贈千元面額餐券100張、價值10萬元，給這次沒來享用美食的家扶孩子，更令人感動的是，另捐款10萬元給家扶基金會。

▲34年前施雅萍親筆寫給認養人高鳳文夫妻的感謝信。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.21）
▲34年前施雅萍親筆寫給認養人高鳳文夫妻的感謝信。（圖／記者葉靜美攝，2020.11.21）
受家扶中心幫助的小惠與妹妹，不太有機會來到這種高級異國料理餐廳用餐，對於該員林旗艦店內的餐廳及用餐上菜流程都睜大眼睛嘖嘖稱奇，當一盤一盤餐點，從涼拌青木瓜開胃菜、打拋碎豬肉、蝦醬高麗菜、月亮蝦餅、泰式椒麻雞、泰式奶茶等陸續上桌，孩子們都驚豔的哇哇叫。小惠說，長大後我想當廚師，泰式料理是我第一個想要學會的料理，學會料理後我想要分享家人及曾幫助過我的叔叔阿姨們。

彰化家扶主任王震光指出，今天特地拿當時施總國二寫給認養人感謝信，藉由施總的故事啟發家扶兒，每一個孩子都是希望的未來。感謝阿杜皇家泰式料理團隊發揮企業責任，讓家扶兒不只飽餐一頓，也讓弱勢孩子有機會享受異國料理與上菜流程及異國餐廳的特色，更感謝捐贈千元面額餐券100張及捐款10萬元，期待藉著這股愛的力量，能帶動社會大眾發揮愛心響應家扶基金會「掏掏口袋零錢，幫幫孩子童年」，一起投資家扶兒。
 
關鍵字

延伸閱讀

我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

2020台中親子音樂季滿意度大調查！什麼表演最好看？快來投票！

繼續作答
中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

中天新聞恐成絕響！您覺得哪個節目最經典？

繼續作答
您是否同意調降修憲門檻？

您是否同意調降修憲門檻？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
campaign即時
推薦閱讀