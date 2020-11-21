中天換照失利如「娘家被抄」　員工嘆：順我者昌逆我者亡

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曾任職中天新聞台多年的H員工表示，過去在新聞部的職場氛圍相當融洽，「大家都是為了工作奮鬥」，不會有什麼勾心鬥角，雖然當時也曾在某些派系之間選邊站，但在選舉過後還是都會盡量保持中立。
不過，當2018年全台掀起「韓流」時，整個團隊氣氛產生變化。這位員工雖然在韓流前夕就已離開電視台，但也時常與過去同事保持連繫，也會透過電視關心過去曾待過的團隊。
他觀察，「韓流確實影響很大」，電視台難免都會對收視率斤斤計較，但在當時中天乘著韓流嘗到甜頭後，開始如「失速列車」般失去控制，彷彿做新聞或節目都只是為了追逐韓流、收視率。
除了大環境影響之外，長官的把關也至關重要。這位不願具名的中天前員工說，身為一個電視台的長官，可以適時地追逐收視率，但應該也要當個「水龍頭的開關」，必要時也要調節、管控，不然只是讓水不斷宣洩，最後就是讓整個團隊跟著放諸水流。
雖然中天一時走上歪路，但在近期卻也有所改善，譬如減少部分政治色彩，或是在報導涉己新聞時在旁標註，也減少過去為人詬病的神格化某位政治人物等問題，為得就是求得一條生路。
據旺旺中時集團內部人士透露，高層甚至動用集團人脈，向不少重量級綠營大咖、各大媒體高層進行遊說；而旺旺集團董事長蔡衍明也為了感善大眾印象，不僅開設YouTube頻道開直播，也願意接受較貼近年輕人的網路媒體專訪，希望就是藉由翻轉社會氛圍，來避免所謂「國家機器」的追殺，但最後還是事與願違。
「NCC一刀就判了（中天）死刑。」談到中天新聞關台，這位員工雖已離開多年，仍是不免感嘆。在他社群媒體的同溫層中，也有許多是從中天集團出來的資深媒體人，早已視該台為「娘家」，當大家聽到中天新聞台真的要關台時，彷彿是「被抄家了」，「雖然過去的娘家可能狀況不太好，但聽到娘家就此沒了，真的感覺很差」。
「過去會以為台灣是個言論自由的國家，但現在已經不這麼認為。」H說，中天在後期其實「態度有拿出來」，已經配合NCC做了不少改善，但仍被如此政治操作，「好像是『順我者昌，逆我者亡』，不符我的人就要讓你死一樣」，政府這樣的處理方式是最不被人諒解的。