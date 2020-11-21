風波未平！「皇家牛肉麵」遭檢舉 藍委批：國家機器病了
風波未平！「皇家牛肉麵」遭檢舉 藍委批：國家機器病了
編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-11-21 21:59:35
萊豬議題全民關注，前行政院發言人丁怡銘更引起「牛肉麵風波」，沒想到近期當事店家「皇家傳承牛肉麵店」被民眾舉報，位於新莊的食品加工廠並未做工廠登記，被新北市經發局稽查。對此，國民黨立委葉毓蘭也痛批：「這個國家機器病了」。
綜合媒體報導，有民眾檢舉皇家傳承位於新莊的料理包加工廠沒有登記，懷疑是「地下工廠」。新北市經發局隨後上門稽查，又傳出業者只讓稽查人員進入2樓廠房、不讓稽查人員進入1樓廠區的「拒檢」消息，掀起外界高度關注。對此，皇家傳承牛肉麵總經理陳家斌21日中午出面受訪時澄清，強調工廠確實有登記，並反質疑若真的是「地下工廠」，也不會那麼容易被一般民眾檢舉。而當天未讓稽查人員進入廠區，陳家斌也解釋因為防滑鞋、帽子、規定服裝等相關進入食品加工區的設備不足，並非「拒檢」，已經約好下週一再進行查核。對此事件，葉毓蘭也認不住痛批：「只有這種追殺小民小商最厲害了！這個國家機器病了因為正事不做，把國家機器自我矮化成為追殺異己的東廠、血滴子，對於追殺小民、政敵，展現超強的效率」。葉毓蘭還狠酸，「丁一定是個人緣很好的人才立即有人幫他復仇，只是效率也未免太快了吧，誰讓牛肉麵店的小老闆要跳出來打臉丁，只希望中華民國不要成為雙標國」。（編輯：潘毅）