風波未平！「皇家牛肉麵」遭檢舉　藍委批：國家機器病了

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風波未平！「皇家牛肉麵」遭檢舉　藍委批：國家機器病了

編輯中心/綜合報導

calendar_today2020-11-21 21:59:35

國民黨立委葉毓蘭，自爆上午在推擠過程中，有男性委員對她「動手動腳」。
▲「皇家傳承牛肉麵店」被民眾檢舉，讓國民黨立委葉毓蘭忍不住痛批：「這個國家機器病了」。（圖／記者朱永強攝,2020.7.14）
萊豬議題全民關注，前行政院發言人丁怡銘更引起「牛肉麵風波」，沒想到近期當事店家「皇家傳承牛肉麵店」被民眾舉報，位於新莊的食品加工廠並未做工廠登記，被新北市經發局稽查。對此，國民黨立委葉毓蘭也痛批：「這個國家機器病了」。
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綜合媒體報導，有民眾檢舉皇家傳承位於新莊的料理包加工廠沒有登記，懷疑是「地下工廠」。新北市經發局隨後上門稽查，又傳出業者只讓稽查人員進入2樓廠房、不讓稽查人員進入1樓廠區的「拒檢」消息，掀起外界高度關注。
▲葉毓蘭對此事件發表看法。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）
▲葉毓蘭對此事件發表看法。（圖／翻攝葉毓蘭臉書）
對此，皇家傳承牛肉麵總經理陳家斌21日中午出面受訪時澄清，強調工廠確實有登記，並反質疑若真的是「地下工廠」，也不會那麼容易被一般民眾檢舉。而當天未讓稽查人員進入廠區，陳家斌也解釋因為防滑鞋、帽子、規定服裝等相關進入食品加工區的設備不足，並非「拒檢」，已經約好下週一再進行查核。
對此事件，葉毓蘭也認不住痛批：「只有這種追殺小民小商最厲害了！這個國家機器病了因為正事不做，把國家機器自我矮化成為追殺異己的東廠、血滴子，對於追殺小民、政敵，展現超強的效率」。葉毓蘭還狠酸，「丁一定是個人緣很好的人才立即有人幫他復仇，只是效率也未免太快了吧，誰讓牛肉麵店的小老闆要跳出來打臉丁，只希望中華民國不要成為雙標國」。（編輯：潘毅）
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