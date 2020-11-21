金馬57／侯孝賢得終身成就獎　「對電影有種堅持」

第

57屆金馬獎今（21日）在國父紀念館舉行，本屆「終身成就獎」頒給73歲的導演侯孝賢，他上台表示：「

好開心喔！不管是從事攝影、劇本，所有的大家都很棒

。」

對於合作多年的好戰友

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▲侯孝賢 從事電影業40多年 。（圖／金馬執委會）

× ▲侯孝賢 從事電影業40多年 。（圖／金馬執委會）

是枝裕和擔任終身成就獎引言人，他透露自己與對方認識已經是27年前了，再見到侯導後被他深深吸引，他表示：「雖然我們沒有血緣，但我深深覺得我就是他其中一個兒子。」侯孝賢從事電影業40多年，執導多部膾炙人口的作品，除了台灣藝人，不少海外明星都曾表示想與他合作，南韓「最年輕影帝」劉亞仁最近才向台灣媒體表示，很喜歡他的《刺客聶隱娘》，希望有天能見到侯導。

侯孝賢的電影在國內外各大重要影展都獲得重大獎項，為台灣電影代表人物之一。曾榮獲三屆金馬獎最佳導演獎，1989年的《悲情城市》獲得金獅獎，1993年憑藉《戲夢人生》獲得第46屆坎城電影節評審團獎。2015年以《刺客聶隱娘》獲得坎城影展及第52屆金馬獎最佳導演獎與金馬獎最佳劇情片獎。

▲終身成就獎引言人是枝裕和。（圖 / 台視提供）