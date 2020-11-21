金馬57／陳玉勳奪最佳導演 打消退休念頭
記者羅凌筠/台北報導
calendar_today2020-11-21 23:09:38
第57屆金馬獎今（21）日在國父紀念館舉行，本屆「最佳導演」由《消失的情人節》陳玉勳拿下，陳玉勳表示喜劇是不容易得獎的類型，一路拍到現在內心充滿掙扎，「我是害羞內向的人，只能用嘻笑怒罵去表達感情，用喜劇去拍悲劇」，陳玉勳謝謝評審看懂他的作品意涵。
《消失的情人節》講述慢郎中公車司機，和急驚風郵局櫃員談起一場奇幻戀愛，劇情遊走超現實狂想與動人真情之間，陳玉勳喜劇節奏精準，時空暫停的場面展現調度功力，這部電影也被喻為陳玉勳最溫柔的作品。 陳玉勳感謝一路走來的恩人，從前和蔡明亮導演工作，他就像一記雷打中陳玉勳，「給我天馬行空想像力」，侯孝賢導演打開他的視野，再被打中1次，王童導演幫助他拍《熱帶魚》、李安導演送他一番話，又打中他1次，「本來有點想退休，看來好像不能退休」。陳玉勳在台上，也感謝已故導演楊冠玉、資深藝人文英。陳玉勳打趣說導演一定要有機車的朋友，「李烈、葉如芬都對我非常機車、嫌東嫌西，逼著我一直改（劇本），一直改才會進步，過去3部電影有賺有賠，謝謝她們對我不離不棄。」本屆入圍「最佳導演」的還包含《日子》蔡明亮 、《同學麥娜絲》黃信堯、 《親愛的房客》鄭有傑、《墮胎師》陳果。