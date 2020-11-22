秋鬥上街！韓國瑜「深夜喊話」宣布不參加：擔心模糊焦點

即將於明（22）日登場的秋鬥遊行將在下午1時凱道登場，除了以「反毒豬、反雙標、反黨國」為主題，秋鬥總召黃德北更表示今年秋鬥遊行將以「西遊記西天取經」為主題，提出5大訴求，點名行政院長蘇貞昌必須下台負責。持續表態反對萊豬進口的多名藍營人士也表態當天會到場支持，對此，前高雄市長韓國瑜則在臉書發布影片表示自己「不會到場」，擔心模糊遊行焦點。

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前高雄市長韓國瑜今（21）晚深夜在臉書貼出

一段影片

，明確表示自己不會參加1122秋鬥，他表示民進黨連續執政以來「影響台灣人民最大最深遠的，一個是關閉中天電視台，一個是萊豬進口」，但因為怕模糊秋鬥遊行焦點，擔心遭人扭曲為「復出起手式」，因此特別以臉書表達明天將不會前往凱道參加但全力支持。

▲韓國瑜臉書深夜喊話，鼓勵民眾參與秋鬥遊行。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

此外，他也提到關閉中天電視台是對全台人民思想上的禁錮，開放萊豬進口則是對人民肉體上的傷害，呼籲民進黨能收回成命。今年有超過40個民間團體將舉行「2020秋鬥」集會遊行，其中包含「食安訴求」、「勞工訴求」、「土地訴求」、「言論自由訴求」、「環保訴求」，國民黨和民眾黨也宣布將號召民眾上街參與。

台北市政府警察局提醒，與會民眾應理性、和平表達訴求，勿占據道路癱瘓交通；另欲前往台北火車站、台北轉運站或集會現場的民眾，可改搭大眾捷運系統。交通大隊則表示，明早10時至17時，凱道與懷寧街部分路段將進行全線車道管制；明13時至17時為止，北平東路、杭州北路部分路段將全線封閉。北市公運處也說，為配合交管，預估將有45線市區公車、2線國道客運受影響。（編輯：楊智傑）