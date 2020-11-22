NBA／湖人又一員大將出走！Bradley和熱火簽下2年合約
NBA／湖人又一員大將出走！Bradley和熱火簽下2年合約
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-22 07:32:58
自由市場開啟後，聯盟進行了多筆簽約及交易，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，前湖人後衛Avery Bradley，最終沒有選擇回到老東家，而是和熱火簽下一份2年1160萬美元合同。
Bradley在今年疫情爆發後，考慮到家人以及社會議題，他沒有和球隊來到復賽園區參戰，也因此有許多球迷對他相當不諒解。季後他成為自由球員，防守端的出色能力受到許多球隊的重視。Charania指出，Bradley欣賞熱火的球隊文化，加上球隊總管Pat Riley以及當家球星Jimmy Butler對他進行了招募，因此最終他也點頭答應簽下2年1160萬美元的合約，其中第2年為球隊選項。
上賽季成功打進到總冠軍賽的熱火，季後主要操作是維持原陣容，他們率先簽回了主控Goran Dragic，也極力挽留鋒線Jae Crowder，下一季仍然擁有相當不錯的陣容深度。Bradley本季例行賽場均可以出戰24.2分鐘，貢獻8.6分、2.3籃板、1.3助攻，他防守後衛的能力相當有一套，預計未來會擔任球隊後場的主要輪換球員。