NBA／湖人留不住了！Rondo和老鷹簽下2年1500萬美元合約
NBA／湖人留不住了！Rondo和老鷹簽下2年1500萬美元合約
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-22 07:54:10
最終洛杉磯湖人還是沒能留下冠軍功臣Rajon Rondo，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，亞特蘭大老鷹提供給他一份2年1500萬美元的優渥合約，這也是目前確定正式離隊的第5位湖人球員。
Rondo在上一季季後賽回歸，打出令人驚奇的表現場均出賽24.7分鐘，可以得到8.9分、4.3籃板、6.6助攻、1.4抄截，三分球命中率更是來到了4成，讓湖人得到一名穩健的持球者，最終贏得總冠軍。季後早早有消息表明Rondo希望尋求一份大合約，而由於湖人目前已經接近硬工資帽，因此實在難以再和其他球隊競價，也只能看著他琵琶別抱。
針對Rondo的離隊，湖人也不是沒有買保險，他們早先已經簽下了雷霆的替補後衛Dennis Schroder，藉此來補強後場戰力，即使前者離開，也不至於無人可用。
老鷹今年季後後補強動作相當積極，昨天才以3年6150萬美元的價碼簽下優質前鋒Danilo Gallinari，補強了最弱的鋒線；今天又以破千萬合約簽下Rondo，下一季戰力相當被看好。而Rondo征戰多年的經驗，以及對於比賽的理解，再加盟老鷹後也有望傳授給新星Trae Young，成為他球技上的導師。