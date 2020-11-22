今起高溫好天氣！吳德榮曝「變天時間」：恐出現14度低溫

今（22）日東北風減弱，白天各地為多雲時晴的天氣，北海岸、北部山區及東半部晚有局部短暫雨的機率；北部白天最高溫又回升至32度左右，中南部白天熱，最高溫約34、35度，各地早晚仍偏涼，因「輻射冷卻」效應，低溫也略為下降。各區平地氣溫如下：北部19至32度、中部20至34度、南部22至34度、東部21至32度。

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吳德榮在《三立準氣象· 老大洩天機》專欄中表示，明日、周二（23、24日）東北風影響，桃園以北及東半部再轉有雨；冷空氣還是偏弱，北台灣因雲多降雨、稍轉涼；新竹以南影響很小，中南部仍是晴朗穩定的天氣。周三（25日）至周五（27日）白天，東北風減弱，東半部有局部短暫雨，大台北東側偶有零星短暫雨的機率，西半部則是晴時多雲，氣溫略回升。

▲今（22）起東北風減弱，各地高溫好天氣，北部回升至32度左右。氣象專家吳德榮曝「下波冷氣團時間」，平地可能出現14度低溫。（圖／翻攝自《三立準氣象· 老大洩天機》專欄）

吳德榮指出，最新模式模擬顯示，周五晚再一波冷空氣開始南下，天氣轉冷且持績時間較長；周六（28日）晚起至下周一（30日），其清晨及夜間，氣象局的最低氣溫將降至17度以下，其他平地則將出現14、15度左右的最低氣溫。是入冬以來首波符合「東北季風」定義（氣象局≦17度）的冷空氣；不過，模式模擬仍會持續微調，應繼續觀察。（編輯：許苡晴）