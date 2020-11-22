網球／蠻牛和喬帥都輸了！蒂姆將和梅德維夫爭年終賽冠軍

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次盤雙方激戰到搶七，Thiem率先取得2:0領先，之後又先拿到了賽點，不過他連續浪費了4次可以結束比賽的機會，讓Djokovic反倒以12:10逆轉拿下；決勝盤雙方再度打到了搶七，Djokovic取得4:0的絕對領先，但沒想到這次輪到Thiem展開絕地大翻盤，連拿6分，最終以7:5勝出。
27歲的Thiem可說是大器晚成的代表，生涯前期遭到「四巨頭」的壓制，沒有太多衝擊大賽冠軍的機會，不過這幾年他來到球技成熟期，暴力狂野的底線衝擊性打法風格，獨樹一幟，也終於在今年的美網獲得生涯首座大滿貫。
而在另一場比賽，Medvedev和Nadal也是打滿了3盤，最終前者以3:6、7:6(7:4)、6:3拿下比賽，也粉碎了蠻牛挑戰個人生涯首座年終賽冠軍的美夢。
Medvedev是目前新生代幾名表現相當出色的球員之一，雖然外界把目光更多的放在Alexander Zverev和Stefanos Tsitsipas身上，但他仍用實力證明自己，此前剛在巴黎名人賽封王，去年美網也差點從Nadal手上拿到冠軍。
在本屆賽會，Medvedev和Thiem都連續打敗了Nadal和Djokovic，前者先在小組賽擊敗球王，然後今年又對Nadal取勝；而後者則是先在小組賽勝蠻牛，今天又擊敗Djokovic。