NBA／禁區大升級！塞爾提克2年1900萬美元簽下T.Thompson
NBA／禁區大升級！塞爾提克2年1900萬美元簽下T.Thompson
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-22 09:19:19
自由市場開啟後持續爆出震撼轉隊新聞，根據今日《雅虎體育》記者Chris Haynes報導，生涯至今都在克里夫蘭騎士度過的Tristan Thompson，確定轉隊到波士頓塞爾提克，合約為2年1900萬美元。
在「詹皇」LeBron James離隊之後，騎士開始進入到重建階段，生涯前9季都待在騎士的Thompson，目前才29 歲，籃板能力出色、而且具備換防到後衛的能力，早就吸引許多球隊的目光。上個賽季在Andre Drummond的交易中，活塞就曾指名想要Thompson，不過騎士堅決不給，也讓後者得以留在克里夫蘭，他上賽季場均出賽30分鐘，可以得到12分、10.1籃板。塞爾提克上賽季敗給熱火，最主要的原因就是沒有人能和Bam Adebayo對位，季後他們放走了替補中鋒Enes Kanter，又用合理的價碼得到Thompson，一下子補強了最弱的禁區，新賽季備受期待。