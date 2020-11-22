NBA／有情有義是我瓜哥！Anthony一年底薪重回拓荒者
NBA／有情有義是我瓜哥！Anthony一年底薪重回拓荒者
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-22 09:38:29
「甜瓜」確定留在波特蘭！根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，上一季在拓荒者得到尊重和發揮空間的Carmelo Anthony，最終以一份一年的底薪合約留在了母隊。
今年36歲的Anthony過去也是聯盟中赫赫有名的得分好手，曾寫下生涯前14個賽季場均得分都破20分的壯舉，10次入選全明星賽，還在2012-13賽季拿到得分王殊榮。不過如今Anthony的生涯已經來到黃昏，在離開尼克後，他在雷霆及火箭都待得不順遂，直到去年傷兵滿營的拓荒者找上他，這位心高氣傲的球星才終於醒悟，改變自己打球的方式，扮演好老將的角色，也幫助球隊殺進到季後賽。
為了感謝拓荒者給自己機會回到NBA，也因為聯盟沒有其他球隊更適合自己現階段的發揮，Anthony最終決定以底薪的價碼回到拓荒者，同時也保有在一支有機會爭奪冠軍的球隊中效力的機會。拓荒者季後補強了最弱的鋒線一環，交易來了Robert Covington，同時和傷癒的Rodney Hood完成續約，如今再簽回Anthony，三人都有接球命中三分的能力，下一季球隊的表現讓人期待。