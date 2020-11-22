台灣有什麼陋習？網狂指「1難解問題」：絕望級的那種

世界各地皆有不同的風俗民情，每個城市都別具特色，各有各的優缺點，當然難免也會有陋習。而近日有網友就在PTT列出幾點他認定的台灣問題，並好奇問及「台灣有什麼陋習改不回來了？」結果許多網友一致狂指「1難解問題」，直呼根本是「絕望級的那種」。

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原PO在PTT八卦板點出他所認定的台灣陋習，他直言，貪小便宜短時間內不可能改善了，政黨惡鬥不知道有沒有可能，再來就是人與人之間的信任感似乎越來越低，彼此間的猜疑感覺也越來越多，他並好奇詢問大家「台灣有什麼陋習改不回來了？」

▲網友在PTT討論台灣有什麼陋習。（圖／翻攝自PTT）

問題一出，網友紛紛留言「一窩蜂排隊」、「愛面子、短視近利」、「亂丟垃圾」、「每個民族都有陋習，台灣的教育普及，生活陋習漸漸改善，最難改的應該是抽菸亂丟菸蒂，吃檳榔亂吐渣，喝酒完又開車...」「崇洋媚外吧！自卑感很重」、「一堆貪小便宜的劣根性累積成的陋習」、「貪小便宜，圖自己方便，爭先恐後」。

而最多人提到的則是「交通亂象」，「摩托車亂騎亂停」、「交通啦！絕望級的那種，其他的還能等，用路觀念爛是連年輕人都一樣」、「違停，貪圖自己一點點的方便」、「以馬路來說，就至少要改善酒駕、違停、搶快」、「自私的開車方式」、「交通問題，畢竟這個是先天規劃就不良」。（編輯：許苡晴）