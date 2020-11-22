NBA／開出3年4000萬美元誠意合約 湖人留下「教皇」Pope
NBA／開出3年4000萬美元誠意合約 湖人留下「教皇」Pope
記者黃建霖/綜合報導
calendar_today2020-11-22 10:00:26
在多名主力離隊之後，洛杉磯湖人終於留下了主力鋒線「教皇」Kentavious Caldwell-Pope，根據《The Athletic》記者Shams Charania的報導，雙方將簽下一份3年4000萬美元的合約。
湖人今年一舉奪冠，拿下睽違10年的奧布萊恩金盃，其中Pope的貢獻相當巨大，他不僅時常要看防對方得分箭頭，還必須命中外線，來幫球隊打開空間。在季後賽他場均出賽29分鐘，可以得到10.7分、2.1籃板、1.3助攻和1抄截，表現相當出色。湖人季後因為薪資壓力，無法留下所有冠軍功臣，「聖堂射手」Danny Green被交易出去，而「魔獸」Dwight Howard、控衛Rajon Rondo以及後衛Avery Bradley也都選擇和別隊簽約。但只有Pope，湖人已經預留空間給他，雖然之前曾有消息透漏前者可能會尋求一份更大的合約，但最終還是選擇留在老東家再拚一年，跟隨球隊挑戰衛冕。