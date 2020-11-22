國民黨參加秋鬥遊行藉機洗白？桃市產總嗆：五十步笑百步
國民黨參加秋鬥遊行藉機洗白？桃市產總嗆：五十步笑百步
記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-11-22 10:19:10｜update2020-11-22 11:04:40
超過 40 個勞工、環保、食安、土地、言論自由等團體今（ 22 ）日舉行秋鬥遊行，對執政黨的黨國化、雙重標準和進口毒豬表示強烈不滿，但針對前總統馬英九與國民黨將一同參與遊行，桃園市產業總工會（桃市產總）批評馬英九執政時期土地正義、食安問題上也是劣跡斑斑，應該先強烈自我檢討，否則只是淪為洗白作秀，同時要求主辦單位勿讓政黨團體藉機做不相關的政治宣傳。
桃市產總表示，此次參加秋鬥勞工線，乃在於揭露民進黨現在執政下的諸多勞工困苦議題，且串聯其他社運議題，壯大基層力量。然過去曾長年執政的國民黨將參加秋鬥隊伍，本會認為國民黨必須先強烈自我檢討，否則只是淪為洗白作秀。桃市產總強調，馬英九執政時期，實施砍 7 天假、推動勞保年金修惡，在勞工政策上和民進黨一樣是傷害勞工。在土地正義、食安問題上也是劣跡斑斑，請馬英九莫五十步笑百步。
桃市產總指出，民進黨立院總召柯建銘正是延續國民黨「砍 7 天假」政策的砍假元兇，且正是由於民進黨這幾年執政對基層人民的傷害，才會使得秋鬥再起，而國民黨也藉機號召群眾，民進黨應先幡然悔悟，莫藉由攻擊秋鬥來模糊焦點。
桃市產總說，完全不同意國民黨在缺乏反省的情況下，想藉由參加秋鬥來洗白的行為。本會也向秋鬥主辦單位建議，嚴格要求各政黨不可上台講話，也不可藉機做與遊行無關的政治宣傳。
面對國民黨政治動員大量支持者，桃市產總將在現場發放勞工議題傳單，向國民黨支持者指出國民黨在各種社會議題的惡性紀錄，呼籲群眾支持進步議題，而非僅支持攻擊民進黨的政治訴求。希望能夠跳脫藍綠框架，讓更多群眾瞭解藍綠政黨對人民的傷害，凝聚基層的力量。桃市產總呼籲，為避免遊行訴求失焦及混亂，國民黨及民眾黨應遵守秋鬥主辦單位規定的遊行規範守則。